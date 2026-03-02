【Amazon：INZONEゲーミングモニター】 セール実施中

ソニー発のゲーミングギア「INZONE」よりゲーミングモニター2種がAmazonにてセール価格で販売されている。

今回割引価格となっているのは、27インチ QHD Wide「SDM-27Q10S」と、27インチ 4K UHD「SDM-27U9M2」の2モデル。暗所部分もくっきり映し出す高コントラストが特徴となっている。

「SDM-27Q10S」はプロeスポーツチームFnaticと共同開発が行なわれたモデルで、480Hzのリフレッシュレートに対応し、FPSに特化した画質モードが搭載されている。

一方の「SDM-27U9M2」は「モンスターハンターワイルズ」公認モデル。NVIDIA G-SYNCCompatible、VRR（HDMI2.1）に両対応し、PCでもPS5でもカクツキを防いでくれる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【SDM-27Q10S】【SDM-27U9M2】