NewJeansの“元メンバー”、東京マラソン会場で目撃？ 「三一節」に日本で韓国国旗を振る姿に反響続く

NewJeansの元メンバー、ダニエルが東京マラソン会場で目撃されたとして話題を集めている。

ダニエルのファンが運営するX（旧ツイッター）には3月1日、東京マラソンの会場で目撃されたダニエルとみられる人物の映像が投稿された。

【写真】ダニエル、日本で“入浴”ショット

その人物は、白いキャップにサングラスという格好で韓国国旗を振っていた。

3月1日は、韓国で「三一節」と呼ばれ、日本の植民地支配に抵抗した独立運動を記念する祝日だ。そんな意義深い日に日本で韓国国旗を掲げた姿に、韓国ファンからは「誇らしい」「本当にかっこいい」と熱い支持と反応が寄せられた。

（画像＝オンラインコミュニティ）ダニエルの目撃談と話題になっている動画

この日、東京マラソンでダニエルの目撃談が飛び出したのは、彼女もメンバーであるランニングクルーに所属する歌手Seanを応援するためだったと伝えられている。

映像の人物がダニエル本人であれば、明るい表情が確認でき、NewJeansから脱退後も変わらぬ明るい様子がうかがえた。

NewJeansの所属事務所ADORは昨年12月29日、ダニエルの専属契約解除を発表した。ADORは声明で、ダニエルについて「ともに活動することは難しいと判断し、当日付で専属契約解除を通告した」と説明した。

さらにADORは損害賠償を求める訴訟を提起し、その請求額は約431億ウォン（約43億円）に上るとされ、大きな衝撃を与えた。

これに対してダニエルは法律代理人を立て、対応に乗り出した状況だ。1月には「ミンジ、ハニ、ヘリン、ヘインは、私の第二の家族だ」と表現し、「一緒に行動する時間がずれてしまったが、私たちを引き離せるものは何もない」と初めて心境を明かして注目された。

（写真提供＝OSEN）ダニエル

ダニエル以外のヘリン、ヘイン、ハニはすでにADORへ復帰しており、ミンジについては今後の対応を話し合っている段階とされる。

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。2025年12月29日にADORより専属契約解除が発表され、NewJeansを脱退した。