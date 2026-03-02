北村匠海「教場」で共演・木村拓哉からアドバイス 教師役挑戦で恩師に連絡【サバ缶、宇宙へ行く】
【モデルプレス＝2026/03/02】4月13日スタートのフジテレビ系『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜21時〜）で主演を務める俳優の北村匠海が、3月2日に都内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に出席。教師役のアドバイスを木村拓哉にもらったことを明かした。
【写真】フジ4月期キャスト豪華集結
北村は20年の役者人生で様々な“先生”と関わってきたことを回顧。「ここ最近ではちょっと特殊な関係ではありますが『教場』で木村拓哉さんと一緒にやらせてもらって」と同局系ドラマ『風間公親-教場0-』（2023）で刑事指導官（木村）・バディを組む新人刑事（北村）という関係で共演したことを思い返した。
「そんな先生たちから僕はたくさんのことを学んだし、それを自分が教師をやるというとても大事なものとして、ある種とっておいたものだった」と語り、思い入れのある教師という役を演じるにあたり恩師たちに連絡を取ったという。木村には「先生として心がけていたことを教えてください」と連絡をしたと明かし、「僕が実際に出会ってきた先生たちの言葉を基に、撮影にまだ入っていないのですが、これから臨もうかなと思っています」と笑顔を見せた。
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
本イベントにはフジテレビ4月期ドラマの6作品の出演者が集結。月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時〜）のほか、月10ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時〜）から黒木華・野呂佳代、火9ドラマ『夫婦別姓刑事』（4月14日スタート／毎週火曜21時〜）から佐藤二朗・橋本愛、水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート／毎週水曜22時〜）からディーン・フジオカ、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）から木南晴夏・高杉真宙、土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系／4月11日スタート／毎週土曜23時40分〜）から本郷奏多が出席し、豪華俳優陣9人が集結した。（modelpress編集部）
◆北村匠海、教師役への思い
◆北村匠海主演「サバ缶、宇宙へ行く」
◆「FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING」
