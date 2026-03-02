お笑いトリオ・ネルソンズが２日、都内で「ジェネレーソンズ全国ツアー２０２６」開催記念取材会に出席した。

ジェラードンとネルソンズの２組によるユニットライブツアーが２７日から開幕。全国１０都市を回り、総観客動員数は７７００人を予定している。

過去最大規模の開催となるが、岸健之助は「前回、お客さんと触れ合うコーナーも多かったが、ライブ終わりに、僕らは物販のレジとかもやった。そのときにお客さんがすっごい喜んでくれたのが印象的だった。またそれを直で感じられるのが楽しみ」と期待。和田まんじゅうも「前回のグッズが結構好評で売れまして。前回は担当者に任せたんですけど、今回は５人で意見を出してグッズが完成したんで、グッズだけでも買いに来てほしい」と呼びかけた。

この日は、青山フォール勝ちがＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」でプロポーズに成功し、結婚を報告して以来初めて報道陣の前に登場。フラッシュモブでプロポーズしたが、その理由について「妻がフラッシュモブをしてほしいって言っていた。ちょっと明るい妻でして…。僕は喜んでくれるって思ってやりました」と明かした。

グループの関係性に変化はないとしつつも、和田はプロポーズ前の青山のある行動が気になっていたという。「学園祭の袖ですごい足をバタバタさせていた。何してんのこいつって思ったら、そういうことだったんだと思った」と笑いながら告白。裏側を明かされた青山も「本当に言えなかった。完全に隠すっていう話だったので」と恥ずかしそうにしていた。