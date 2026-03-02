【宍道湖】はなんて読む？島根県にある有名な湖です！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「宍道湖」はなんて読む？ 「宍道湖」という漢字を見たことはありますか？ 観光スポットとして有名な湖の名前です。 いったい、「宍道湖」はなんと読むのでしょうか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「しんじこ」でした！ 「宍」も「道」も単体だと読めますが、あわさると読みづらくなりますね。 宍道湖には、ワカサギやヤマトシジミなどの豊富な魚介類が生息しており、とくにヤマトシジミの漁獲量は日本一です。 また、冬には白鳥が飛来するなど、水鳥の生息地としても重要視されていますよ。 みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部