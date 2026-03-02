【MV-01A 斬山碧 & ブレードライガー DRESS CODE # SCARLET】 予約開始：3月 予定 発売日・価格：未定

タカラトミーは、プラモデル「MV-01A 斬山碧 & ブレードライガー DRESS CODE # SCARLET」を3月に予約開始予定であることを発表した。

本製品は、ホビーメーカーの壽屋との協業企画である1/10スケールキャラクター可動プラキットシリーズ「メタモルバース」より、赤色でコーディネートされた「MV-01A 斬山碧 & ブレードライガー DRESS CODE # SCARLET」を商品化したもの。

今回タカラトミーのハイターゲット向けホビーブランド「T-SPARK」の公式Xアカウントにて本製品の予約開始予定を告知しており、ブレードライガーを抱く斬山碧の姿を確認することができる。

✨碧のお知らせ✨



2月も終わりだね、ライガー…！

いよいよ3月は私たち「MV-01A 斬山碧 & ブレードライガー DRESS CODE # SCARLET」予約開始予定だよ！🌸 pic.twitter.com/8wxBxwlUZk - T-SPARK 公式 (@tspark_official) February 28, 2026

(C)ＴＯＭＹ

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。