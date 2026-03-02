俳優の藤岡弘、と次女の天翔天音が２日、都内でＫＡＴＥ×仮面ライダー「ＨＥＮＳＨＩＮ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ」プレス試写会に登場した。

メイクアップブランド「ＫＡＴＥ（ケイト）」と「仮面ライダー」の合同プロジェクト。公開されたショートムービー「ＨＥＮＳＨＩＮ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ」で女性版仮面ライダー１号・仮面ライダーアインズ役で天翔が主演を務める。

ステージに登場した藤岡は「初代仮面ライダーとして、娘の歴史的な第一歩となるんじゃないかなと思って、応援を兼ねてやってまいりました」と笑顔。今作での天翔の姿に「内面的、外面的にも成長した。普段から努力家だから、それが非常に表れていて天音らしい姿を見せてもらった」と絶賛した。

その後、男女１号ライダーの登壇を記念して、親子で変身ポーズ共演を披露。藤岡が「チャンスを頂きまして、ひとつ歴史になるような気がします」と頭を下げると、天翔も「２人で変身させていただけて、一生忘れられない瞬間になりました」と感謝した。

イベント後の囲み取材では天翔が「（２人の変身の）タイミングがずれてしまって…。やり直したいです」と吐露。藤岡も“おかわり”に賛同し、２度目の挑戦で息ぴったりの変身を披露し、満足した表情でステージを後にした。