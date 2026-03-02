2026年は生誕55周年！　仮面ライダーがさらに面白くなる秘密は変身ベルトにアリ？

2026年に生誕55周年を迎える仮面ライダーシリーズ。2025年には、平成仮面ライダー第１作『仮面ライダークウガ』が25周年を迎え、クウガから現在までの26年間、仮面ライダーシリーズは休止することなく毎年新作が作られ続けています。

『クウガ』以降の仮面ライダーは、そのストーリーの奥深さから大人のファンの獲得にも成功。ライダーたちのアクションシーンだけでなく、複雑なストーリー展開の考察といった要素でも、幅広い年齢層の視聴者を楽しませてくれています。

とはいえ、『クウガ』以降は話が複雑な作品が多いこともあり、敵の目的は何で、主人公はなぜ戦っているのかといった、物語の大きな縦軸を完全に把握しているのはライダーファンの中でもコアな方々だけかもしれません。

しかし、それらは仮面ライダーの代名詞とも言える変身ベルトや、仮面ライダーの力の根源の設定を見れば、多くが理解可能です。

ここでは、平成20大仮面ライダーのアイテムを劇中設定とともに解説した書籍『平成仮面ライダー ガジェットアーカイヴス 変身ベルト＆ウエポン辞典』の情報をもとに、大切な舞台装置でもあるアイテムの一例を見てみましょう。

オルフェノクを倒せるだけではない「ファイズドライバー」

平成仮面ライダー第４作の『仮面ライダー555（ファイズ）』は、人類の進化形であるオルフェノクが怪人として登場します。

一度死亡した人間が覚醒し、オルフェノクとして生き返った彼らは、人間を襲い使徒再生を行うことで、その人間をオルフェノクにすることが可能。同族を増やすために、次々と人間を襲撃するのです（とはいえ、ほとんどの人間はオルフェノクの力に適応できず命を落としてしまいます）。

そんなオルフェノクに対抗するために、園田真理のもとに届けられた変身ベルトがファイズドライバー。これを用いて変身した仮面ライダーファイズには、強靱な肉体を持つオルフェノクにも有効な、フォトンブラッドのエネルギーを利用した装備が搭載されています。

このファイズドライバーをはじめとした、ライダーズギアと呼ばれる本作の変身ベルトは、巨大企業・スマートブレイン社が開発したツールなのですが、スマートブレイン社は、オルフェノクの存在を知り、覚醒したオルフェノクを支援する組織でもありました。

怪人に対抗する力を作った組織と、怪人を支援する組織が同じという謎。物語の終盤、ライダーズギアは、反逆者のオルフェノクからオルフェノクの王を守るために開発された物だということが明かされます。

仮面ライダー１号は、悪の秘密結社・ショッカーから改造手術を受けるも改造の途中で脱走。改造人間の力を、人類のために使いました。この「ヒーローも怪人も、力の根源は同質のもの」という設定は仮面ライダーシリーズでは踏襲されることが多く、『ファイズ』でも、それを踏まえたものとなっているのです。

怪人の能力と同じ機能を持つ「カブトゼクター」

20周年記念ロゴも発表され、ファンたちの間で盛り上がりを見せる平成仮面ライダー第７作の『仮面ライダーカブト』も、上記の設定が取り入れられた作品です。

『カブト』の怪人であるワームは、共通の外見をもつサナギ体から脱皮し成虫に成長することが可能。さらに、時間流を自在に行動し、まるで高速移動を行っているかのように活動できるクロックアップができるようになります。

そんなワームに対抗する、マスクドライダーシステムと呼ばれる本作のライダーたちは、虫をモチーフにしたワームと同じ、カブトムシや蜂といった虫の形をしたメカをアイテムに装塡することで変身を行います。

さらに、変身した直後は強固な装甲をまとったマスクドフォームであり、身軽なライダーフォームに２段変身が可能。さらには、ライダーフォームではクロックアップをすることもできると、ワームと同じ特徴や機能を有しています。

実は、マスクドライダーシステムの開発にはワームと非常によく似た外見や能力を持つ別の怪人・ネイティブが関わっていました。ワームから攻撃の対象とされていたネイティブは、地球に飛来し秘かに人類と手を組んでともにワームとの戦いに備えていました。マスクドライダーシステムは、怪人の力や性質をもとに作られたものだったのです。

戦うことが目的ではない「フォーゼドライバー」

平成仮面ライダー第13作目となる『仮面ライダーフォーゼ』は、天ノ川学園高校に通う高校生の如月弦太朗が、フォーゼドライバーとアストロスイッチを使い、謎の怪人・ゾディアーツと戦うストーリーです。

実は、フォーゼドライバーやアストロスイッチ、さらには人間がゾディアーツに変身するためのゾディアーツスイッチは、宇宙の果てにいるとされる存在「プレゼンター」とコンタクトを取るために開発されたものでした。

すなわち、戦うことを目的に生み出された力ではないということです。「仮面ライダーの力が、本来は非戦闘用のもの」という設定は非常に珍しいですが、昭和仮面ライダーにひとり前例がいます。それが、『仮面ライダースーパー１』です。

主人公の沖 一也は、自ら志願し惑星開発用改造人間の改造手術を受け、スーパー１になりました。しかし、ドグマ王国の侵攻を受け、その力や装備を戦闘に転用することになってしまうのです。偶然なのか、意図されたのかは不明ですが、同じ宇宙モチーフのライダーであるスーパー１もフォーゼ同様、本来は非戦闘用のライダーでした。

今回取り上げたように、仮面ライダーの変身ベルトや武器は、ただのアイテムというわけではありません。物語の根幹に関わる、大切な舞台装置としての役割が与えられているのです。

