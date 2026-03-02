プロダクトデザイン界を代表するふたり

ブランド初のEVである『フェラーリ・ルーチェ』のインテリアに衝撃を受けました。

1970年代のようなシンプルで細身のステアリングホイール、四角く精緻なメーターユニットや中央のディスプレイ、センターコンソールやシートに至るまでのミニマルなデザインが、まるで近年のフェラーリとは異なっていたからです。



ブランド初のEVである『フェラーリ・ルーチェ』のインテリアが発表されました。 フェラーリ

このデザインを担当したのは、スティーブ・ジョブズ黄金期のアップルを支えていたジョナサン・アイブと、世界的プロダクトデザイナーであるマーク・ニューソンが共同で設立したユニット『LoveFrom』によるものです。まずはこのふたりから紹介します。

1998年、アップルはスティーブ・ジョブズが復帰して初めての新製品『iMac』を発表しましたが、その当時からデザインを指揮していたのがジョナサン・アイブです。

それまでMacと言えば、主にデザインなどのプロユースが中心で、多くの方にとってはマニアックなPCでした。しかしiMacは、インターネットの普及を鑑み、一般ユーザーをターゲットに製品開発。それまでのビジネスライクなPCから、丸みを帯びたシルエットとスケルトン素材という衝撃的なデザインでした。

また、低価格ということもあって、瞬く間に世の中に広がったのを覚えています（余談ですが、USBはこの初代iMacが搭載したおかげで広まったとされています）。

マーク・ニューソンは日本でも活躍したデザイナー

スケルトンデザインはPC業界のみならず、家電全般にも多大な影響を与えました。これ以降アップルはiPod、iPhone、iPadなど、画期的で使いやすいGUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェイス）や高精度な金属加工技術によるミニマルなデザインが好評で、一躍トップ企業になったのはご承知の通りです。

マーク・ニューソンは、2003年auの携帯電話『talby』のデザインなどで日本でも活躍したデザイナーですが、実は1999年東京モーターショーで発表されたフォードのコンセプトカー、『021C』も手がけています。



こんなシンプルなステアリングは久しぶりに感じます。一見レトロなメーターですが、表示はデジタルです。 フェラーリ

レトロモダンなデザインは当時センセーショナルで賛否両論ありましたが、そのポップで有機的なフォルムは彼のデザインテイストであり、ずっと不変。造形的アイコンを生み出す力に長けています。アップルにおいてアイブとも仕事をしており、『アップル・ウォッチ』のデザイナーだと聞けば021Cとの共通点も理解出来るでしょう。

そのようなプロダクトデザイン界を代表するふたりの新たな挑戦が、『フェラーリ』という自動車メーカーの中で最も崇拝され、最も自動車らしいブランドというのも面白いですよね。

空間全体より各部品の方が主役

通常、カーデザインではインテリアにおいてもダイナミックな印象が求められますが、特にスポーツカーではその傾向が強いです。

近年のフェラーリでは、運転席と助手席をそれぞれ囲むようなデザインが特徴。ディテールにおいてもとにかくスポーティで、エクステリアと良く似たデザイン意図を感じます。



部品単体がそれぞれ製品のような仕上がり。専用ウェブの構成、見せ方がアップルのそれにかなり近い印象です。 フェラーリ

しかしフェラーリの歴史を見ると、特に1980年代までのモデルはスタティックなインテリアが多いんです。当時のトレンドもありますが、機能的で余計な装飾は一切ありません。

細かな要素を見ても、例えば512BBやテスタロッサのメーター類は四角の中に円が入ったデザインをしています。今回のクルマも、これら1970〜1980年代のモデルからインスピレーションを得たのでしょう。

フェラーリ・ルーチェのインテリアにおいて画期的なところは、空間全体より各部品の方が主役に感じる点です。

これはフェラーリから公式に発表されている写真やウェブページの見せ方よるところもありますが、まず部品ひとつひとつを丁寧にデザインし、それらを組み合わせて空間を作るという、従来と逆の印象があります。

四角形のメーターユニットや中央のディスプレイは、アップル製品でお馴染みの高精度なアルミ筐体になっており、まるで単体で製品になっているかのような仕上がり。デジタルとアナログが見事に融合され、他メーカーのEVとは一線を画しています。やはり物理的な作り込みが重要なことをあらためて思い知らされました。

5月に明らかになるエクステリアに大注目

また、センターコンソールは通常脇役ですが、ここも部品単体にフォーカス。直線とコーナーRで構成されたデザインはこれまたアップルの製品のようで、ミニマルで質感の高いデザインをしています。

シートやステアリング、スイッチ類は、いかにもマーク・ニューソンらしいシルエット。レトロモダンという言葉は陳腐ですが、過去の優れたデザインと現代のテクノロジーを高次元で融合させた大変魅力的なデザインだと感じました。



今回インテリアが発表されましたが、空間全体の写真はまだありません。5月にその全てが明らかになります。 フェラーリ

さて、注目のエクステリアデザインは、実車が発表される5月まで待たないといけません。最近のフェラーリはややディテール過多なところがありますが、このルーチェはインテリア同様にシンプルな方向でいくでしょう。

ただ、エクステリアはプロポーションやスタンスなど、より専門的な知見が必要です。そのあたりをどう見せてくるのか、もしかしたらこれまでのカーデザインの枠にとらわれない個性が見られるかもしれません。

そうは言ってもフェラーリの顧客をしっかり満足させなければならず、ハードルはめちゃくちゃ高いですが、大変期待しています。