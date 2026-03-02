ミュージシャン・俳優のGACKTさんが、自身のXを更新。

「モチベーション」について、自身の考えを綴りました。

GACKTさんは「DMで『モチベーションのあげ方を教えてください』と、ある学生から送られてきた。」と、投稿。



続けて「ハッキリ言う。そんな魔法はない。」と、綴りました。



そして「そもそも、モチベーションって何だ？」「何かに向かって動くための【やる気】だとするなら、それは理由もなく、勝手に湧いてくるものか？」と、記しました。





ＧＡＣＫＴさんは「例えば今、『山を登り切った時の感動を想像しろ』と言われてリアルに想像できるか？」「無理だ。登ってないんだから。」と、投稿。



続けて「その感動は、自分の足で登り、何度も諦めかけても尚、最後までやり切った人間だけが辿り着く場所にある。」「つまり、モチベーションは【行動の前】にはない。【行動の先】、【結果の先】にしか存在しない。」と、記しました。



そして「だから一度それを知った人間は、また動ける。ゴールを現実としてイメージできるからさ。」「仕事も同じ。」「やり切った者だけが、途中でも【最後に辿り着く感覚】を持って動ける。」と、綴りました。





ＧＡＣＫＴさんは「結局、最初に必要なのは気分じゃない。」「【最後までやり切って結果を出す】この一回だ。」と、投稿。



続けて「残酷だが、これが現実。」「成功する人間が何度も成功するのは、一つ目の成功体験が 次の行動の燃料になるからさ。」と、記しました。



そして「難しいのは、最初の一回だけ。まだ、何も見えていない。見えなくていいんだよ。」と、綴りました。







ＧＡＣＫＴさんは「古いバイクのキックスターターと同じ。」「何度踏んでも、エンジンがかからない。いつかかるかも分からない。」「周りからは、『もう無理だろ』『諦めた方がいい』 無責任な声が飛んでくる。」と、投稿。

続けて「それでも、踏み続けるしかない。」「一度エンジンがかかれば、それまでの苦労は一瞬で意味を変える。」「オマエは、どこへでも行ける。」と、記しました。



そして「結論は一つ。」「最初の一回目は、【モチベーションを探すな】。【とにかく動け】。」「エンジンがかかるまで、黙って踏み続けてみな。諦めんな！」と、呼びかけています。







