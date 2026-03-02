上沼恵美子さんお墨付き！「大阪無限粉もんソース by 味ぽん」発売♡発表会にはシャンプーハットてつじさん登場

ミツカンから、2026年2月18日（水）～関西エリア限定にて、ご当地味ぽん第3弾が登場！粉もん料理が大好きな関西人にぴったり上沼恵美子さんお墨付き！「大阪無限粉もんソース by 味ぽん」発売開始♡シャンプーハットてつじさん登壇のメディア発表会を開催な、「大阪無限粉もんソース by 味ぽん」が新発売。メディア発表会へは、シャンプーハットてつじさんが登壇され、粉もん愛に溢れるトークと商品についての魅力を紹介されました。

「大阪無限粉もんソース by 味ぽん」メディア発表会

元気なあいさつと共に登場した、シャンプーハットてつじさんは、「大阪無限粉もんソース by 味ぽん」にお墨付きをいただいている、上沼恵美子さん直々のご指名でのご登壇。

「上沼恵美子さんに、直々にご指名をいただきましたので、今日は、自身を持って味ぽんの魅力を皆様へお伝えさせていただきます」と気合いが入った様子でイベントが開催されました。

文明堂×ドラえもん映画限定カステラ登場♡可愛い海中デザイン

シャンプーハットてつじさんが登壇

上沼恵美子さんと20年以上お付き合いのある、シャンプーハット てつじさん。上沼さんからは、僕がおばちゃんぽいので、喋っていて楽しいと言われています。

街中でも知らないおばちゃんからも、久しぶり！と超えをかけられたりと親しみやすい、シャンプーハットてつじさんの軽快なトークで会場は和やかなムードに包まれます。

てつじさんのこだわりのたこ焼き

質問コーナーでは、てつじさんのこだわりのたこ焼き、生地を水のかわりに昆布だしで粉を割るという本格的な作り方から始まりました。

具材には、いか・ちりめんじゃこ・小エビ・桜エビ・あさり・貝ひも、魚介類をたっぷり使ったレシピを教えてくださいました。

たこ焼きについての質問コーナー

質問コーナーでは、上沼さんがたこ焼きを作る際に入れる具材が出題され、てつじさんは「上沼さんは食事への、食感も大事にされている方なので、こんにゃくではないでしょうか？」と回答。

会場も一堂となり考えた答えは、”こんにゃく”でした。素敵な具材を教えてもらい、明日からでも真似したくなりました。

上沼恵美子さんからコメント動画が到着

メディア発表会後半では、本商品にお墨付きをいただいている上沼恵美子さんからのコメント動画が放映されました。

「大阪無限粉もんソース by 味ぽん」の驚きの味わい、ソースのこってりさうまさを感じあとからスカッと爽やかな味わいに変化するという商品の魅力が語られました。

てつじさんが実際に本商品を試食

てつじさんが実際に本商品を試食！会場では、たこ焼き「ゆき」さんの、たこ焼きが用意され、いざ実食。

「やりましたね～ミツカンさん。新しいジャンルの調味料ができたなと思っております！ソースでもポン酢でもない”粉もんソース”が今出来上がりました。」と上沼恵美子さん、てつじさんお二人からのお墨付きをいただきました。

Mizkanご当地味ぽん第3弾「大阪無限粉もんソースby味ぽん」発表会

2026年2月16日発売開始

大阪無限粉もんソース by 味ぽん

近畿エリア2府4県

（大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀）