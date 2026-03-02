ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは６日開幕する。

アルペンスキー女子（立位）で３度目のパラリンピックに臨む本堂杏実（２９）（コーセー）は「（前回の北京大会に続き）今大会も全種目入賞、そしてどの種目でもメダルを目指す」と意気込む。

北京大会は得意の滑降で６位になるなど出場５種目全てで８位以内に入った。年齢を重ね、北京大会後は急成長する他国の若手選手の勢いに押されることも多く、「この４年間は苦しい時間が長かった」と振り返る。だが、健常者のチームに参加し同じ練習メニューをこなし、得意ではなかった回転や大回転の技術系種目の滑りもレベルアップさせるなどした。

パラリンピック前最後の国際大会となった２月上旬のワールドカップでは滑降で４位に入り、上り調子で本番を迎える。「大事なのは気持ち。どれだけ（他国の選手に）食らいついていけるか」と自分に言い聞かせる。生まれつき左手の指がない障害を持ちながら、かつてプレーしたラグビーでは男子選手に果敢に突進するなど強い気持ちも持ち合わせている。念願の表彰台に立つことができるかどうか。