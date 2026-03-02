『ウゴウゴルーガ』小出由華、壮絶ないじめ告白 女子から「くせえんだよアイツ！」先生の助言に絶望…
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』#108が、1日にABEMAで放送。1990年代のフジテレビ系子ども番組『ウゴウゴルーガ』の「ルーガちゃん」ことタレントの小出由華が出演し、当時の多忙ぶりと過酷ないじめを振り返った。
【動画】『ウゴウゴルーガ』小出由華 デンマークの9LDKの自宅公開
小出は『ウゴウゴルーガ』に出演していた6歳の頃は「深夜2時にお迎えが来て、そのままランドセルを背負ってスタジオに行き、生放送後に学校に行っていた」と告白。現場では「プライベートは仕事に持ち込むな」と教科書の持ち込みも禁止されており、勉強する時間もあまりなかったため、宿題の「飛行機を開発した兄弟」という問題に「本気でマリオブラザーズと書いてしまった」とぶっちゃけた。
また、テレビのヘアメイクのまま登校すると女子から「くせえんだよアイツ！」と暴言を吐かれ、自身の出演している雑誌を目の前でビリビリに破られるなど、壮絶ないじめを受けていたと激白。先生に相談しても「いじめられたくないなら仕事を辞めなさい」と言われたと当時の絶望を打ち明けた。
小出がデンマークへ留学する際、子役時代に稼いだお金の行方を母親に尋ねたところ「何言ってんの！ないわよ！」と一蹴されたエピソードも。実は、医療系の私立大学に進学した姉の学費として「家一軒分くらい」の金額が使われていたことが判明。しかしこれを聞いたキャイ〜ン・天野は、小出が30歳のときに国際結婚をし、デンマークの自宅がなんと9LDKの豪邸だと明かしていたことから「まあ、今9LDK（の家に住んでいるん）だから！」とフォローし、笑いを誘った。
番組では同じく幼少期からアイドルとして活動していた稲垣、草なぎ、香取のリアルな学生生活の話に。香取は学校で先生から呼び出され、「お前がいつ（学校に）来て、いつ帰ったのか誰もわからないんだ！と神妙な顔で言われた」「早退するとき、遅刻するときは一度職員室へ寄ってくれ（と言われた）。遅刻して遅れて行って教室で寝て、1時間くらいしたら『仕事だ…』って帰っていた」と明かした。
稲垣も「学校サボって寝ていた」と明かす一方、草なぎは「逆に反面教師で見習って、3年間無遅刻・無欠席」と、片道2時間かけて通学していた真面目な学生時代を告白し、周囲を感心させた。
【動画】『ウゴウゴルーガ』小出由華 デンマークの9LDKの自宅公開
小出は『ウゴウゴルーガ』に出演していた6歳の頃は「深夜2時にお迎えが来て、そのままランドセルを背負ってスタジオに行き、生放送後に学校に行っていた」と告白。現場では「プライベートは仕事に持ち込むな」と教科書の持ち込みも禁止されており、勉強する時間もあまりなかったため、宿題の「飛行機を開発した兄弟」という問題に「本気でマリオブラザーズと書いてしまった」とぶっちゃけた。
小出がデンマークへ留学する際、子役時代に稼いだお金の行方を母親に尋ねたところ「何言ってんの！ないわよ！」と一蹴されたエピソードも。実は、医療系の私立大学に進学した姉の学費として「家一軒分くらい」の金額が使われていたことが判明。しかしこれを聞いたキャイ〜ン・天野は、小出が30歳のときに国際結婚をし、デンマークの自宅がなんと9LDKの豪邸だと明かしていたことから「まあ、今9LDK（の家に住んでいるん）だから！」とフォローし、笑いを誘った。
番組では同じく幼少期からアイドルとして活動していた稲垣、草なぎ、香取のリアルな学生生活の話に。香取は学校で先生から呼び出され、「お前がいつ（学校に）来て、いつ帰ったのか誰もわからないんだ！と神妙な顔で言われた」「早退するとき、遅刻するときは一度職員室へ寄ってくれ（と言われた）。遅刻して遅れて行って教室で寝て、1時間くらいしたら『仕事だ…』って帰っていた」と明かした。
稲垣も「学校サボって寝ていた」と明かす一方、草なぎは「逆に反面教師で見習って、3年間無遅刻・無欠席」と、片道2時間かけて通学していた真面目な学生時代を告白し、周囲を感心させた。