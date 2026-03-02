【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】承認欲求の塊「素敵な着物〜」と言われたい＜第10話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第10話 義母の承認欲求？
【編集部コメント】
入学式に参加したい気持ちがせめて「孫のアユムくんを祝いたいから」であれば、多少なりともお義母さんに共感できそうな気もするのですが……。シュンさんによると、お義母さんは「自身の承認欲求のため」にアユムくんの入学式を利用しようとしているだけなのです。どんなに断っても食い下がってくるお義母さん。「一度叶えたいと思った願いは、どんなことをしてでも叶えにくる」……そんなシュンさんの言葉にスミレさんもゾッとしています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
