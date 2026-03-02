これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。

積雪の多い地域では、ナダレに注意してください。



◆2日(月)これからの天気

日差しが届くでしょう。夕方から次第に雲が広がりますが、薄い雲のところが多くなりそうです。沿岸部を中心に北東の風が強めに吹くでしょう。

降水確率は、午後6時以降は阿賀町と湯沢町では30%とやや高くなっています。



◆2日(月)の予想最高気温

最高気温は、7～9℃の予想です。

昨日と同じくらいかやや低いでしょう。平年と比べると同じくらいかやや高くなりそうです。