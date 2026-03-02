将棋の棋王戦第3局が3月1日に新潟市で行われ、藤井聡太六冠は挑戦者の増田康宏八段に敗れました。



先に3勝したほうがタイトルを獲得する『棋王戦』。1勝1敗で迎えた第3局は新潟市内のホテルで行われ、増田八段が122手で藤井六冠に勝ちました。藤井六冠は、負けるとあとがないカド番に追い込まれました。



■藤井聡太六冠

「やってはいけないミスが出てしまったので、こういうことが無いようにしないといけない。内容としても良くないので、少しでも良くしていけるように頑張りたい。」



藤井六冠は、王将戦七番勝負でも1勝3敗とカド番に追い込まれていてタイトル戦で苦戦が続いています。棋王戦第4局は15日に栃木県日光市で行われます。