きょうは天気が下り坂で、夜は雨の降る所があるでしょう。

【写真を見る】東海地方 夜は各地で雨予想 ｢花粉｣各地で大量飛散 あすも広く雨 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（3/2 昼）

正午前の名古屋市内は、雲が広がっています。この時間の気温は16.3℃です。

きょうの午後は天気が下り坂で、夜は三重県から次第に雨雲が広がるでしょう。愛知県や岐阜県も雨の降る所がある見込みです。

最高気温は名古屋で18℃、岐阜で19℃、津では15℃くらいになるでしょう。日差しは少なくても、気温は高くなる予想です。

あす火曜日は広く雨予想…

【花粉情報】

きょうは岐阜県飛騨地方では花粉は少ないものの、各地で非常に多く飛ぶでしょう。万全の花粉対策をしてお出かけください。

【週間予報】

あす火曜日は広く雨が降るでしょう。三重県南部を中心に急な激しい雨に注意が必要です。あさって水曜日には、日差しの戻る所が多いでしょう。

岐阜県山間部は、所々で雪や雨が降る見込みです。その後、土曜日には再び雨が降るでしょう。この先もしばらくは花粉シーズンが続きそうです。