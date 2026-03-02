「あ〜よかった」ヒットの花＊花、サンミュージックへ移籍 デビュー26年目「さらに楽しくなりそうです！」【コメントあり】
「あ〜よかった」などのヒット曲で知られるデュオの花＊花が2日、サンミュージックプロダクションへの移籍を発表。コメントを寄せた。
【写真】今でも元気に…！デビューから25年経った花＊花の現在
発表で「このたび、アーティスト『花＊花』は、2026年3月1日付で、所属事務所オフィスハナタバ合同会社から『株式会社サンミュージックプロダクション』へ移籍することとなりましたのでご報告申し上げます」と報告。また、「オフィスハナタバ合同会社とは今後も業務提携として、花＊花のマネジメント業務を共に行ってまいります」と伝えた。
続けて「これまで支えてくださった関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっているファンの皆様に、心より感謝申し上げます」とつづり、「今回の移籍は、花＊花の更なる表現の可能性を広げ、新たな挑戦を行うための前向きな決断です。今後は株式会社サンミュージックプロダクションのもと、より一層活動の幅を広げ、国内外に向けて作品・パフォーマンスをお届けしてまいります」とコメント。「引き続き、変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
2000年7月ワーナーミュージックジャパンより「あ〜よかった-setagaya mix-」でメジャーデビュー。 同年、テレビドラマ『オヤジぃ。』の主題歌「さよなら大好きな人」がヒットし、 第15回 日本ゴールドディスク大賞 ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞。 「第51回NHK紅白歌合戦」にも出場し、全国各地でライブ・レギュラーラジオなどで活躍するも、 2003年活動を休止。 その後、約6年間の活動休止を経て、2009年に活動再開した。
■コメント
●おのまきこ
昨年デビュー25周年を迎え、一区切りしたところで新たな気持ちで活動させていただくことになりました。
これまで応援いただいたファンの皆さま、関係者の皆さまへ感謝の気持ちを忘れず、いい音楽を届けてまいりたいと思います！
これからサンミュージックプロダクションと、オフィスハナタバ合同会社とチーム花＊花は大きくなり、さらに楽しくなりそうです！
今後とも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
●こじまいづみ
この度ご縁があり、サンミュージックプロダクションに移籍する運びとなりました。
花＊花デビュー26年目、そして自身の50歳からの音楽の世界を、様々な良い形で皆様に届けていくことが出来るよう一歩ずつ大切に歩んでいきたいと思います。
これからも、どうぞ宜しくお願いします。
