「あ〜よかった」ヒットの花＊花、サンミュージックへ移籍 デビュー26年目「さらに楽しくなりそうです！」【コメントあり】

「あ〜よかった」ヒットの花＊花、サンミュージックへ移籍 デビュー26年目「さらに楽しくなりそうです！」【コメントあり】