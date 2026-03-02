元TBS良原安美アナ、セント・フォース所属を発表「古巣に戻れることがとても嬉しく」
【モデルプレス＝2026/03/02】元TBSの良原安美アナウンサー（30）が3月2日、自身のInstagramを更新。セント・フォースに所属することを発表した。
【写真】「サンジャポ」9代目アシスタントを務める美人アナ
良原アナは「ご報告です今月から、セント・フォースに所属し、活動いたします」と報告。「大学時代、大切に育ててくださった古巣に戻れることがとても嬉しく、穏やかな気持ちです」と喜びをつづり「ご縁に感謝し、精進してまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします」と前向きにつづっている。
良原アナは1995年10月9日生まれ、神奈川県出身。2018年4月にTBSテレビに入社した。2025年9月には、2022年4月から8代目アシスタントを務めていた同局「サンデージャポン」を卒業。その後は、同局「ひるおび」（月・火）、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」に出演し、2026年1月にTBSを退社した。（modelpress編集部）
