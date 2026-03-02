【東京２３区も雪】３日から４日 東京･埼玉･神奈川の山地は大雪に注意

東京地方では、３日（水）昼過ぎから４日（木）にかけて、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となる見込みです。予想より気温が低くなった場合には、「２３区や多摩地方の平地でも積雪となる可能性」があります。大雪による交通障害や路面の凍結に注意してください。

この画像で掲載しているでは、３日（火）から４日（水）にかけて関東甲信地方で「雪」が予想され、東京、埼玉、神奈川など関東南部の平野部でも雪を示す「白」がかかっています。

、主要都市の

各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。

雪と雨のシミュレーション３日（火）～４日（水）

では、３日（火）の午前中には、関東地方の山地で「雪」が予想されていて、関東地方南部の平野部では、夜になると「雪」の予想が出てきます。

４日（水）未明から朝にかけて「雪のピーク」で、「雨」に変わってからも「本降り」でしょう。

［気象庁の２４時間予想降雪量（多い所）］

▶２日（月）１２時から３日（火）１２時まで

［東京］

多摩西部 ３センチ

▶３日（火）１２時から４日（水）１２時まで

［東京］

多摩南部 １センチ

多摩西部 １０センチ

［神奈川］

東部 ０センチ

西部の平地 １センチ

西部の山地（標高５００メートル以上） ７センチ

［埼玉］

秩父地方 ７センチ

は実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

3日雪シミュレーション 東京、埼玉、山梨などで雪の予想4日雪シミュレーション 東京都心や埼玉、神奈川なども雪の予想ピンポイント予報３日（火）

主要都市（東京都心・八王子市・横浜市・さいたま市・千葉市・前橋市・宇都宮市・水戸市・甲府市・長野市）の３時間ごとの予想です。

３日（火）は、「朝から気温がどんどん下がっていく」「夜には雪かも？」「風も強まる」見込みです。夜にかけて寒くなっていきますので、あすは真冬並みの服装で出かけましょう。東京の予想最高気温８度で、２日（月）よりも６度も下がりそうです。

関東甲信地方 各都市の週間予報（９日（月）まで）

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

・