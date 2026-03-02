布袋寅泰、ドウェイン・ジョンソン＆ウシクとの豪華3ショットにファン驚愕「存在感が神」
ギタリストの布袋寅泰が1日、自身のInstagramを更新。世界的スターとの豪華なスリーショットを公開し、大きな話題を呼んでいる。
布袋は「バンクーバーでの撮影の合間にウシクとドゥエイン・ジョンソンと」とつづり、1枚の写真を投稿。写真の中央には、鮮やかな赤いスーツに身を包み、自身のオリジナルギターを構える布袋の姿がある。
その両脇を固めるのは、“ザ・ロック”の愛称で知られる俳優のドウェイン・ジョンソンと、ボクシングの世界3団体統一ヘビー級王者オレクサンドル・ウシクだ。投稿によると、3人はドウェインが主演する映画『スマッシング・マシーン』で共演するという。世界的な著名人2人に挟まれながらも、布袋は圧倒的なオーラを放っている。
この豪華すぎるスリーショットにはファンから驚きと称賛の声が殺到。「まさに主役級です 隠しきれない圧倒的なオーラ」「存在感がやっぱり神」「ＲＥＤ ＳＵＩＴキマってます」「負けてないです！」といったコメントが寄せられた。また、身長187cmと長身の布袋が小さく見えることから「布袋さんが小さい。やはり２人はデカい」「ウシク！でらデカい」など、日米英のスターの体格に注目する声も上がっている。