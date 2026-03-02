Î¶µÜ¾ë¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç·Ý»ö¤Î¶ËÃ×¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¨¡¨¡¡ÖSHIBAI¡×2ÆüÌÜ¥ì¥Ý¡¼¥È
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¡ÖÎ¶µÜ¾ë¡¡ARENA LIVE 2026 -SHIBAI-¡×
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö²ÎÍØÉñÍÙ½¸ÃÄ¤¿¤ëÎ¶µÜ¾ë¤Î¿¿¿ñ¤¬¤³¤Î¾å¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£MV¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÈÕ»Á²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²£Ä¹¤Î´ù¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¡ÖWALTZ¡×¤Î½éÈäÏª¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±¶Ê¤¬ED¼çÂê²Î¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥À¡¼¥¯¤Ç¥´¥·¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¡¢ITARU¡¢KENT¡¢Ray¡¢KEIGO¡¢S¡¢ÉÚÅÄÐÒÚö¡¢ã·ÌÚ½Õ¶õ¤Î7¿Í¤¬°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ²Î¾§¤·»Ï¤á¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢±éÉñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢°ìÀÆ¤Ë´ù¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Î¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡£°ìµ¤¤ËÎ¶µÜ¾ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥¢¥È¥ê¥«¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
ÐÒÚö¤¬¡Ö»Ï¤á¤è¤¦¤«¡ª¡¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ª¡×¤ÈÀ¨¤ß¡¢¡ÖMr.FORTUNE¡×¤Ø¡£ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£ÇúÃÝ¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é±ê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ëÃæ¤Ç¤Î¡ÖBLOODY LULLABY¡×¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¾å¤Ç7¿Í¤Î·ã¾ð¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤¿¡£KEIGO¤Î¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤â¿¼¤¯Ç®¤¤²»³Ú¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£±óÎ¸¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤¬»×¤¤¤¬Î¶µÜ¾ë¤òºÌ¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ý¾å¡£¡Öº²¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¶Ê¤ò¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²ÖÆ»¤òÁ´°÷¤ÇÊâ¤¡¢¡ÖLATE SHOW¡×¤Ø¡£ÀÚÇ÷´¶°î¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ëº²¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
Photo by ÌÚÂ¼ÂÙÇ·¡¡ÀÐ°æ°¡´õ¡¡ÌºÈø»í
2025Ç¯¤«¤é¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¶µÜ¾ë¤À¤¬¡¢¿ï½ê¤Ë¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ëSE¤È¤·¤Æ¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿¶ÉÕ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¥£¥Æ¥£¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£KEIGO¤¬¸ý¾å¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²ÖÆ»¤òÊâ¤¡¢¥ß¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÎ¶µÜ¾ë¡Á‼¡×¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¸å¡¢¥®¥¿¡¼¤È²Î¤Ç¡ÖJAPANESE PSYCHO¡×¤òÈäÏª¡£Oi¥³¡¼¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¡ÖÍ¾Çò¡×¡ÖÍ¾Çò¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¸å¡¢KENT¡¢KEIGO¡¢S¡¢½Õ¶õ¤Ë¤è¤ë¡ÖÍ¾Çò¡×¤ËÆÍÆþ¡£Á°È¾¤ÎÃåÊª¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤«¤é°ìÅ¾¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤Ç·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿ITARU¤¬Ray¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¥Ô¥¢¥Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÌëµã¤¡×¤ò²Î¾§¡£ÐÒÚö¤ÈRay¤â²Î¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·è°Õ¤ò¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤¯ÃæÈ×¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÂç¤¤¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£Ray¤¬ºî»ì¤·¤¿¡ÖOMAJINAI¡×¤Ç¤Ï7¿Í¤ÎÍÅ±ð¤µ¤¬Ïª¤ï¤Ë¡£ITARU¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡¢¡Ö¡ØOMAJINAI¡Ù¤Î²Î»ì¤¬¹¥¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿´¤Î¶«¤Ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈRay¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Photo by ÌÚÂ¼ÂÙÇ·¡¡ÀÐ°æ°¡´õ¡¡ÌºÈø»í
Á´¿È¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é°ìÅ¾¡¢MC¤Ç¤Ï¡¢10¡Á20Âå¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¼ã¼Ô¤é¤·¤¤Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ray¡¢S¡¢½Õ¶õ¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡ÖSEAFOOD¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Î¼÷»Ê¼è¤ê¹çÀï¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¹ç¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
KENT¤¬¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ë¡Ø0Ç¯0ÁÈ¡Ù¤«¤é¡Ê½é¤Î¡ËÉðÆ»´Û¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯¤È¤½¤³¤«¤é¤Î1Ç¯¡£²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉðÆ»´Û¤ÈºòÆü¤Èº£Æü¤¬Êú¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥ê¥ÏÃæ¤Ë²áµî¤Î±É¸÷¤Ë¶±¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖµö¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÉðÆ»´Û¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¼¡¤Î¶Ê¤¬¡Ößõ²Ð¡×¤À¤È¹ð¤²¤¿¡£¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ëÊÉ¤Ë¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¦¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤È¶¦¤ËÀ¸¤Â³¤±¤ëÎ¶µÜ¾ë¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Èþ¤·¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Î¶µÜ¾ë¤ÎÌ¤Íè¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ÈÌÀ¤¬7¿Í¤ò¾È¤é¤·¤¿¡£
¡Ö²¿½½²ó²¿É´²ó¡¢²¿Àé²ó¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÅÙ¡×¡ÊÐÒÚö¡Ë¡¢¡Ö·îÌÀ¤«¤ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿±Æ¤¬ÓÞ¾Ð¤¦¡×¡ÊRay¡Ë¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÊKENT¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê½Õ¶õ¡Ë¡¢¡Öº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¡×¡ÊITARU¡Ë¡¢¡Ö²áµî¤ò¤â¾º²Ú¤·¤ÆÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¡×¡ÊS¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¡ÊKEIGO¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò½É¤·¤¿¸ý¾å¤Î¥ê¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡ÖOSHIBAI¡×¤Ø¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Öµ¤¹â¤¯ Í¥Èþ¤Ë¡¡»ü¤·¤ß¤ò½É¤·¤Æ¡¡½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ ½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¡¤³¤Î±¿Ì¿ Èù¾Ð¤ó¤Ç´°¾¡¤·¤Æ¾åÅù¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·è»à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸å¡¢ITARU¤¬¡Ö²»³Ú¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢7¿Í¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¿·¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢º£²Æ¤ÎEP¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡¢5·î¤ÎÅìºå¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£±ð¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢°¥¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç°Ç¿¼¤¯¡¢ÉÔÅ¨¤ÇÑ³¤¤¡£¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤ä·ÁÍÆ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Î¶µÜ¾ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î·Ý»ö¤È¤Ï²¿¤¿¤ë¤«¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿Ìó2»þ´Ö¤Î¡ÖSHIBAI¡×¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
Photo by ÌÚÂ¼ÂÙÇ·¡¡ÀÐ°æ°¡´õ¡¡ÌºÈø»í
SET LIST DAY¢
3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë TOYOTA ARENA TOKYO
¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§https://smar.lnk.to/5ZLqEj
M1 WALTZ
M2 Mr.FORTUNE
M3 BLOODY LULLABY
M4 LATE SHOW
¥À¥ó¥¹
M5 OMAJINAI
M6 RONDO
M7 ÎíÎí
M8 ¶Ø¶ç
M9 SEAFOOD
M10 ÎÄ¸¤
M11 Mr.FORTUNE (MIC relay ver.)
M12 ¥®¥é¤ê
MC
M13 ßõ²Ð
M14 SAIGI
M15 SHORYU (¢ª¢↘¡ÜP)
M16 JAPANESE PSYCHO (Guitar & Vocals by KEIGO¡Ë
M17 Í¾Çò
M18 Ìëµã¤ (Piano by Ray)
M19 ¤¢¤Ã¤«¤ó¤Ù
M20 Î¢Åç
M21 SUGAR
M22 DEEP WAVE
M23 BOYFRIEND
M24 ²Ð±ê
M25 2MUCH
M26 ¥¨¥°¥ì¥á¥¯¥ì
M27 OSHIBAI
M28 ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ê¿·¶Ê¡Ë
