ニューヒロイン・清埜きりが『週プレ』に登場！グランプリ受賞の最強ボディを披露！

ニューヒロインPROJECT・グランプリを獲得した清埜きりが、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場！

清埜きり ©熊谷貫／集英社

【プロフィール】

清埜きり（せいの・きり）

2008年3月19日生まれ 愛媛県出身

身長168cm B97 W65 H92

特技＝相撲、フラフープ

小さい頃から女優を夢見るものの、専門学校への進学が決まりかけて諦めようか……と悩んでいたところ、ニューヒロインPROJECTを知ってチャレンジを決意。さまざまな審査で常に上位に入り、満場一致でグランプリを受賞した。

公式X & Instagram【@seino_kiri】

今号の『週プレ』は、ニューヒロインPROJECT受賞者決定！グランプリ・清埜きり、審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈の3名がソログラビアで登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリース予定の【大増量】清埜きり写真集「運命。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月2日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【大増量】清埜きり写真集「運命。」©熊谷貫／集英社

＜特集情報＞

WBCいざ開幕！合宿＆対外試合で見えた！これが“史上最強”侍ジャパンを率いる

「イバタの方程式」と「WBC連覇」必勝プランだ!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』11号は3月2日に発売！