1日、侍ジャパンは阪神、オリックスと強化試合を行うため、名古屋から大阪へ新幹線移動した。数百人のファンが待ち構えた名古屋駅では地元警察が配備されるなど、超厳戒態勢。なかでも大谷翔平（31=ドジャース）の周囲には屈強なSP4人がビタ付き。銃弾から守る防具を手にするSPもいた。

「絶対に押さないでください！」

警備員の怒号がホームに響き渡るなど、駅構内はテンヤワンヤ。移動先の新大阪駅でも、多くの警備員が大谷ら侍ナインを厳重警護した。

こうして大阪入りした侍ナインは、試合会場である京セラドームで前日練習。DH登録で今大会に臨む大谷は、投手としての出場予定はないものの、2月28日にはドジャースの公式戦に備えてバンテリンドームナゴヤでブルペン入りするなどシーズンを見据えた配慮を受ける。この日は鈴木誠也（カブス）と中堅の位置で打球処理をするなど、本番に向けて調整を進めている。

そんな大谷をサポートするべく、侍ジャパンは米国から日本への移動時にチャーター機を手配。この日は、代理人のネズ・バレロ氏も球場入りした。グラウンド内への立ち入りを許可されており、本戦の東京ラウンドも同行するという。

吉田正尚（レッドソックス）や菊池雄星（エンゼルス）が代理人契約を結ぶスコット・ボラス氏の事務所スタッフも、宮崎合宿時からサポートしている。

「雄星には個人マネジャーが付き添い、名古屋滞在時はスイートルームで妻、子供も一緒に過ごしていました」（放送関係者）

国内組の選手も、12球団が球団所属のトレーナーを侍ジャパンに派遣。ソフトバンクの近藤健介らは個人トレーナーを抱えているが、この日からグラウンドやロッカールームはおろか、球場自体の立ち入りが不可能になった。侍ジャパンの経験がある球界OBがこう言う。

NPBトレーナーは“立ち入り禁止”

「宮崎、名古屋の滞在中は大会期間外として、NPBがチームの管理、運営を行ってきたが、この日をもって大会期間に移行。それらの権限はWBCの主催者であるMLB傘下のWBCIに移管されました。出場国が付与されるグラウンド、ロッカールームへのアクセスパスは、選手分も含めて50枚に絞られる。しかも、スタッフの大半はMLBが30球団から選抜した関係者が派遣されるため、NPB所属のトレーナーは入る余地がないのです。もちろん、チームには国内組をサポートするチーム付きのトレーナーがいますが、NPB球団には所属していません」

メジャー組はレッドソックスの百瀬喜与志ストレングス・コンディショニングコーチが各選手のトレーニング、体調管理などを担当。大谷のドジャース、鈴木のカブスなど、選手が所属する球団の窓口となって、徹底サポートをしている。

球団から日本人トレーナーを派遣するドジャースからは、大谷の通訳を担当するウィル・アイアトン氏も同行。侍ジャパンのデータ分析も担当する。当然、ベンチ入りも可能だ。

「アイアトン氏は、大谷や由伸の状態を逐一、把握し、ドジャースに報告する任務も担っている。ここまで、大谷のブルペン入りやウエートトレーニングにも付き添っています」（チーム関係者）

■23年大会では栗林が離脱

一方、主に国内組をケアするチーム付きのトレーナーは、レッドソックスの百瀬コーチのような存在は皆無。2023年大会では、広島の栗林がストレッチ中にぎっくり腰になり、チームを離脱する事態に発展したのは、記憶に新しい。

「WBCはMLB主催の大会。MLB所属選手が優遇されるのは仕方ないにせよ、『メジャー組』と『国内組』の待遇は大きな差がある。国内組の選手がもっと安心安全にプレーできる環境を整えるべきです」とは、前出のOB。

国内組の選手はWBCを通じて、本場のトレーニングや治療技術はもちろん、MLBの各球団から派遣されたデータ分析のスペシャリストとも交流する。大谷、鈴木らメジャーリーガーの存在に刺激を受けるだけでなく、あらゆる「メジャー流」を目の当たりにすれば、メジャー志向が高まるのも当然か。

