大相撲の大関・安青錦（２１）＝安治川＝と柔道男子６０キロ級で１９９６年アトランタ大会から五輪を３連覇した野村忠宏氏（５１）の初対談が実現した。今回は中編。安青錦は春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）で横綱昇進と３場所連続優勝に挑む。（取材・構成＝林 直史、大西 健太）

安「五輪は一番難しかったのは２回目ですか？」

野「いや、３回目かな。階級別の柔道では６０キロ級で最強になれても、メインはやっぱり重量級。柔道界で最強になれないのが悔しかった。それだったら誰もできないような五輪３連覇の記録に挑むことにやりがいを感じて、すごく燃えた。ただ、アテネ五輪を目指すと決めるまで２年間かかって、柔道から離れていたので、チャンピオンになれる体をつくり直す過程が大変だった。負けたら『野村は終わった』『引退しろ』という声も聞こえてきて、それはショックだった」

安「実績がある方が大会で負けると、そういうこともあるんですね」

野「引退というのがちらついて、周りもそう見てくるしね。でも、プレッシャーがあるのはみんなが期待しているから。プレッシャーがあるうちが、勝負する人間としては花だと思う」

安「プレッシャーから逃げずに受け入れて、当たり前だと思って今はやっています。プレッシャーがあるというのは、勝っているということじゃないですか。それをなくしたかったら、負ければいいだけ。当たり前ですけど、なくしたくない」

野「大関は相手の研究はしますか？」

安「右四つか左四つが得意とか、それぐらいです」

野「私も一緒で、右組みか左組みか、得意技は何かとか最低限の情報だけ。映像を見ても、対戦相手が同じ戦い方をしてくるかは分からない。ああだこうだと決めて固定観念を持つことで、その瞬間に反応できなくなる怖さもあった。相手がどういう戦い方できても、全て反応できる自分の体と技術を磨くという考え方でした。その時に体が反応できなければ、それはもう負けだと」

安「自分は考えすぎるところが結構あるので。相撲の取り方も、考えすぎたら硬くなってしまう。考えても、大体は思った通りにはいかないし、結局は稽古でやったことしか出ないので。何をされても反応できるように稽古するだけだと思います」＝（下）へつづく＝

◆安青錦 新大（あおにしき・あらた） 本名ヤブグシシン・ダニーロ。２００４年３月２３日、ウクライナ・ビンニツャ生まれ。２１歳。７歳で相撲を始める。２３年秋場所で初土俵。２５年春場所で新入幕。新大関の２６年初場所で２場所連続優勝。三賞６度。しこ名は師匠から安と錦をもらい、ウクライナの国旗と目の色から青をつけたのが由来。１８２センチ、１４１キロ。得意は右四つ、寄り。

◆野村 忠宏（のむら・ただひろ） １９７４年１２月１０日、奈良・北葛城郡広陵町生まれ。５１歳。５歳で柔道を始め、天理大、奈良教大大学院、弘前大大学院を経てミキハウス入り。男子６０キロ級で９６年アトランタ、００年シドニー、０４年アテネと五輪３連覇。９７年世界選手権優勝。１５年８月に現役を引退し、ミキハウススポーツクラブＧＭなどを務める。得意技は背負い投げ。１６４センチ。