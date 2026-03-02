２日前引けの日経平均株価は前営業日比８９９円５１銭安の５万７９５０円７６銭と大幅反落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億９８７２万株、売買代金概算は４兆５１８８億円。値上がり銘柄数は２６９、対して値下がり銘柄数は１３０４、変わらずは２１銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場はリスクオフの流れが顕著となった。一部のテーマ株を除き売り圧力の強い展開となり、日経平均は先物主導で一時１５００円以上の急落をみせる場面もあった。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃が行われ、中東での地政学リスクを警戒する形で買い手控えムードが強まっている。前週末の米国株が大きく下値を探る展開だったことや、原油市況の高騰を嫌気する形で投資家心理が悪化した。値下がり銘柄数は１３００を超え、プライム市場全体の８２％を占めた。ただ、売り一巡後は押し目買いが入り下げ渋っている。



個別ではアドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞などが売られたほか、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞などメガバンクをはじめ銀行株の下げが目立つ。任天堂＜7974＞が軟調、トヨタ自動車＜7203＞も下落した。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞が急落、住友ゴム工業＜5110＞も大きく水準を切り下げた。半面、フジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞が商いを伴い逆行高、三井金属＜5706＞も上昇した。ＩＮＰＥＸ＜1605＞が値を飛ばし、三菱重工業＜7011＞も物色人気。メイコー＜6787＞が値上がり率トップとなったほか、ヨドコウ＜5451＞、ユニチカ＜3103＞が急騰した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

