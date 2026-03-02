女優・小芝風花が実妹を顔出し。職業も明かして話題となっている。

２日までにインスタグラムを更新し、「えっと、妹ちゃんです 妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロンをオープンする事になりました」とつづり、ぱっちりした瞳の妹とのショットをアップ。

「お店の名前は『ｅｙｅｌａｓｈ ｓａｌｏｎ Ｓｔｅｌｌａ』頑張って準備してたの見てたからいよいよかぁと自分ごとのようにドキドキしております」と妹が自分の店を持つことを明かし、「３月５日からオープンなのでご興味ありましたらぜひ」と呼びかけた。

フォロワーは「え？！妹ちゃん可愛すぎる」「似てる」「えー可愛いなーお姉ちゃんに似て妹も可愛いー」「妹ちゃんもめちゃくちゃ可愛い！！そして、これは絶対お店の人気出る！！」「風花ちゃんの妹ちゃん可愛すぎません！？」「オープンおめでとう 人気店になりますね！」と騒然。

小芝は１月にインスタグラムのストーリーズで「人生初のマツパ… ビューラーしてないのにパッチリ しゅげぇー！！」とくるっと立ったまつげをアップ。「実は妹ちゃんがアイリストで念願のお店を開くのです」と明かし、反響を呼んでいた。