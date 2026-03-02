俳優の北村匠海が２日、東京・お台場のフジテレビで、同局４月期ドラマのキャストが集ったイベント「ＦＵＪＩ ＤＲＡＭＡ ＣＯＬＯＲＳ ２０２６ＳＰＲＩＮＧ」に出席した。

４月１３日スタートの「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・後９時）で地上波連ドラ初主演する北村は、初の教師役に「生徒一人一人のことを見つめて進めたい」と気合を入れた。

子役として芸能界入りしてから、ちょうど２０年という節目を迎えた。これまでの出演作品で教師役だった妻夫木聡（映画「ブタがいた教室」）、長谷川博己（テレ東系「鈴木先生」）、寺尾聰（ＴＢＳ系「仰げば尊し」）に加え、フジ系「教場」で共演した木村拓哉にも言及。木村には「先生として心がけていたことを教えてください、と連絡した」という。寺尾からは激励のメールをもらったといい「たくさんの方から学んだし、教師役をこの枠でできるのはうれしい。いただいてきた言葉は大人になってもずっと残る」。月９初主演に「現場のグルーブ感を作っていきたい」と目標を掲げた。

物語は、福井県にある水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という夢に挑戦した実話がベース。新米高校教師（北村）が生徒に伴走する中で、自身も成長していく姿を描く。