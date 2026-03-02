俳優の佐藤二朗が２日、東京・お台場のフジテレビで、同局４月期ドラマのキャストが集ったイベント「ＦＵＪＩ ＤＲＡＭＡ ＣＯＬＯＲＳ ２０２６ＳＰＲＩＮＧ」に出席した。

スーツ姿で登場した佐藤は、４月１３日スタートの同局系連続ドラマ「夫婦別姓刑事（でか）」（火曜・後９時）に橋本愛とダブル主演する。実年齢２６歳差の夫婦役に「親子にしか見えないかもしれないけど夫婦なんです」と笑わせた。

ドラマの舞台は東京のある警察署。「夫婦は同じ部署に配属してはならない」という暗黙のルールがあるなか、刑事課の四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）は私生活を隠しながら抜群のコンビネーションで事件を解決していく。企画・原案は作詞家の秋元康氏が担当した。

佐藤は民放ゴールデン・プライム帯（午後７〜１１時）の連ドラ初主演。ストーリーについて「僕に当て書きをしてもらったかのような脚本」と納得。初共演の橋本について「僕は精神年齢６歳の５６歳を標榜（ひょうぼう）してますけど、支えてもらって非常に楽です」と信頼を寄せた。

橋本は「横軸と縦軸が交わっていく物語。２人の関係性も楽しんで、面白がって見てもらえたら」とアピールした。