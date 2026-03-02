日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けた侍ジャパンについて取り上げた。

侍ジャパンは６日に台湾とのＷＢＣ初戦を迎える。番組では２月に行われた中日との壮行試合や練習模様を映像とともに紹介。番組には元ヤクルト監督で野球解説者の真中満氏が出演し解説した。

コメンテーターで出演した浮所飛貴が真中氏に大使「日本が優勝する確率ってどのくらいですか？」と直球質問。真中氏は「確率はね〜、僕にはちょっとわかりませんね」と言葉をにごした。

そこへＭＣの山里亮太が「そこをあえて！」と強く迫った。これに真中氏は「そうですね〜、まあ６０％くらいにしますか」。そして「それぐらいアメリカとかメキシコ、ドミニカもめちゃくちゃ強いんですよ。だからあまり９０％、１００％とか言っちゃうと選手にプレッシャーをかけそうなので、気楽にやってほしいと思うので６０％くらいでということで」と説明した。

ＭＣの山里亮太は「そうか〜。各国史上最強と言われる選手たちが集まっている中でも５割を超えてくる勝率」と発言。真中氏も「もうそれがすごいですよね」と語り、出演者らは大きくうなずいていた。