■これまでのあらすじ

流行りのシールでマウントを取って来るママ友・亜紀。シールで恩を着せておねだりする亜紀に妻はモヤモヤしていた。さらには妻がシールに興味を示さずにいると「子どもがかわいそう」とまで言われ…。そんな中、他のママ友から亜紀の異常なシールへの執着を聞くことになる。



ママ友の話では、亜紀さんは開店前に店員さんに詰め寄り、並んでいる人達を無視して無理やり店内に押し入ると、まっしぐらにシール売り場へと向かって行ったそうです。

シールのことになると見境がつかなくなっちゃうのでしょうか…。私がマウントを取られるだけならまだいいけれど、娘が傷つくようなことになっては困るので、私はなるべく亜紀さんとは距離を取るようになりました。しばらくして、仲のいいママ友のメッセージグループに、シールの入荷情報が流れてきました。娘にも声をかけて試しにどんなものなのかを見に行ってみたのですが、さすがは人気のシールなだけあってすでに大行列！それでもまぁ、これぐらいなら並んでもいいかぁなんて思っていると、我が物顔で先頭へ割り込んで行く人がいて…。ええっ、亜紀さん!?

※この漫画は実話を元に編集しています

