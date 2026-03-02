藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う将棋の第84期名人戦A級順位戦プレーオフが3月2日、東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で行われ、永瀬拓矢九段（33）と糸谷哲郎八段（37）が現在対局中だ。注目の一戦は、糸谷八段の先手で相雁木模様の出だしとなった。

【中継】永瀬九段VS糸谷八段 注目のプレーオフ（生中継中）

今期の順位戦A級は2月26日に最終9回戦が行われ、永瀬九段と糸谷八段は同星の7勝2敗でリーグを終えた。プレーオフに勝利した場合、永瀬九段は2期連続2度目、糸谷八段は自身初の名人挑戦が決まる。

注目の一戦は、振り駒で糸谷八段の先手に決定。相雁木模様の出だしから、力戦へと展開している。ABEMAで解説を務める本田奎六段（28）は、相雁木は研究しずらい。ほぼ互角の状態が続くので、研究意欲も削がれてしまう。それを掘り下げているのがすごい」と語り、大一番に用意された高難度の作戦に興味津々の様子だった。

運命の一戦を制し、藤井名人への挑戦権をもぎ取るのはどちらか。持ち時間は各6時間。

【昼食の注文】

永瀬拓矢九段 キーマカレー（大盛り、温玉2つ）

糸谷哲郎八段 バターチキン&山椒ポークカレー

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲糸谷哲郎八段 5時間4分（消費56分）

△永瀬拓矢九段 5時間9分（消費52分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）