イランは、世界的な原油輸送の要衝であるホルムズ海峡でタンカーを攻撃したと発表しました。

ロイター通信によりますと、ホルムズ海峡近くのオマーン沿岸で、パラオ船籍のタンカーが攻撃され4人がけがをしました。この攻撃を誰が行ったかは明らかになっていませんが、イランはイギリスやアメリカに関連する石油タンカー3隻をミサイルで攻撃したと発表しました。イラン側はホルムズ海峡の船舶の通過を許可しないと警告していて事実上、封鎖状態に入っています。

また、イランによるイスラエルへの攻撃も続いています。イスラエル中部では1日、ミサイル攻撃でシェルターに避難していた9人が死亡しました。

周辺国のバーレーンでは、駐留するアメリカ軍の施設などに攻撃があり火災が発生しました。近くの工場地帯にも破片が落下して、1人が死亡したということです。

戦闘はさらに拡大していて、イスラエル軍はさきほどレバノンのイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」への攻撃も開始したと発表しました。ヒズボラはイランとのつながりが深く、ハメネイ師の殺害を受けてイスラエルへの報復攻撃を行うと宣言していました。

また、イスラム諸国では抗議の動きも広がっています。パキスタンではアメリカ総領事館にデモ隊が乱入しました。各地で治安当局との衝突が起きていて、全土で23人が死亡したということです。