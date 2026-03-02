【ベルギーリーグ】ヘンク 3−0 ヘント（日本時間3月1日／セゲカ・アレーナ）

【映像】40m爆速ラン＆極上ラストパス

ヘンクに所属する日本代表FW伊東純也が、右サイドを一気に駆け上がってダメ押しの3点目をアシストした。

ヘンクは日本時間3月1日、ベルギーリーグ第27節でヘントと対戦。伊東はベンチスタートとなり、後半29分から右ウイングとして出場した。

見せ場は後半アディショナルタイムに訪れた。自陣右サイドでMFコンスタンティノス・カレサスと伊東が寄せていく。カレサスがヘンクのFWティアゴ・アラウージョに体を入れると次のプレーを予測した伊東は一気に急加速した。

ハーフウェーライン付近でボールを奪ったカレサスが顔を上げると、伊東は対峙した相手を追い抜き、すでにDFラインの背後にできたスペースへ走り込んでいた。

伊東は、絶妙なタイミングで送られたスルーパスを受けると、ファーストタッチでボールを斜め前方へ持ち出す。トップスピードに乗りながら、追走するDFの前に巧みに体を入れてブロック。

ペナルティーエリア内右からゴール前を確認すると、グラウンダーで優しく折り返す。走り込んだFWイラ・ソルがダイレクトで合わせ、試合を決定づける3点目が生まれた。

途中出場のカレサス、イラ・ソル、伊東の3人が絡んだカウンター完結の一撃。SNSでは「速すぎだわ」「純也マッハマン」「スピードえぐい」「純也の加速は早送りかと思う」「1人だけプレミアリーガーがおる」「全く衰えなくて草」と超スピードへの称賛のほか、「得意の形ですね」「トップスピードからの優しいパスにファンもチームメイトも惚れてまうやろー」「この極上のラストパスこそ純也の真骨頂」「ラストパスが丁寧」とクロスの上質さに言及する声などが相次いだ。

爆発的な加速と、冷静なラストパス。伊東が短い時間で持ち味を発揮したヘンクは3-0で勝利してプレーオフ1圏内に浮上している。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）