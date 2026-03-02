＝LOVE、初のテレビCMは“政府広報” メンバー歓喜「夢だったので、本当にうれしかった」
アイドルグループ・＝LOVEが2日、都内で行われた政府広報キャンペーン『マイナカードの利用促進』の記者発表会に出席した。山本杏奈は「私たち＝LOVEにとって初めてのテレビCM」と明かし、「メンバーみんなとてもうれしい気持ちでいっぱいです」と声を弾ませた。
【ソロショット】かわいすぎる！キュートな衣装で登場した＝LOVEメンバー
マイナカードは2026年1月時点で国民の保有率が約81.2％に達している一方、利用できるサービスや手続きの認知が十分とはいえない現状がある。キャンペーンでは「持つ」から「使う」への転換を目的に、＝LOVEを起用したキャンペーンを展開する。
メンバーたちが口々に「緊張してます」「ドキドキです」と感想を語り、野口衣織は「グループでテレビCMに出演することが夢だったので、本当にうれしかったです。しかも、初めてみんなで出演するテレビCMが政府広報のCMということで、うれしさが二重に重なり、とても大きな朗報でした」と喜んだ。
新CMでは、マイナンバーPRキャラクターのマイナちゃんとともに、カードを活用することで日常が便利になる様子をライブパフォーマンスと重ねて描く構成となっている。グループにとっては初のテレビCM出演となる。
撮影について諸橋沙夏は「本当のライブ会場のように、ファンの皆さま役の方がいらっしゃって、私たちも実際にマイクを持って踊って歌ったので、とても楽しく撮影できました。それから、マイナちゃんが私たちとお揃いの衣装を作ってきてくれて、それがとても可愛くてうれしかったです」と回想。印象的な“セリフ”を担当した佐々木舞香は「いろいろなパターンの表情」を撮影したと明かし、「今、完成したPVを見て『これが選ばれたんだな』と思いました。少し恥ずかしさもありますが、とてもすてきなPVになっています」と笑顔。メンバーからも「激盛れ」と好評だった。
大谷映美里も「とても可愛く仕上げていただいてうれしいです。歌詞に『まだまだマイナー、マイナンバーカード』というフレーズがあるのですが、撮影をしながら私自身もマイナカードってこんなこともできるんだと新たな発見がありました」と振り返りながら「ぜひたくさんの皆さんに広まるといいなと思いながら撮影させていただきました」と呼びかけた。
【ソロショット】かわいすぎる！キュートな衣装で登場した＝LOVEメンバー
マイナカードは2026年1月時点で国民の保有率が約81.2％に達している一方、利用できるサービスや手続きの認知が十分とはいえない現状がある。キャンペーンでは「持つ」から「使う」への転換を目的に、＝LOVEを起用したキャンペーンを展開する。
新CMでは、マイナンバーPRキャラクターのマイナちゃんとともに、カードを活用することで日常が便利になる様子をライブパフォーマンスと重ねて描く構成となっている。グループにとっては初のテレビCM出演となる。
撮影について諸橋沙夏は「本当のライブ会場のように、ファンの皆さま役の方がいらっしゃって、私たちも実際にマイクを持って踊って歌ったので、とても楽しく撮影できました。それから、マイナちゃんが私たちとお揃いの衣装を作ってきてくれて、それがとても可愛くてうれしかったです」と回想。印象的な“セリフ”を担当した佐々木舞香は「いろいろなパターンの表情」を撮影したと明かし、「今、完成したPVを見て『これが選ばれたんだな』と思いました。少し恥ずかしさもありますが、とてもすてきなPVになっています」と笑顔。メンバーからも「激盛れ」と好評だった。
大谷映美里も「とても可愛く仕上げていただいてうれしいです。歌詞に『まだまだマイナー、マイナンバーカード』というフレーズがあるのですが、撮影をしながら私自身もマイナカードってこんなこともできるんだと新たな発見がありました」と振り返りながら「ぜひたくさんの皆さんに広まるといいなと思いながら撮影させていただきました」と呼びかけた。