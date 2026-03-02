八村塁が『オイコス』のブランドアンバサダーに就任…“ブランドメッセージに共感”新商品のCMに登場

ダノンジャパン株式会社は3月2日、『オイコス（OIKOS）』のブランドアンバサダーに、ロサンゼルス・レイカーズの八村塁が就任したことを発表した。

『オイコス』は“カラダを動かすすべての人の良質なタンパク質補給を応援する”をテーマに、ヨーグルトやドリンクを展開。今回の発表によると、新たに発売する『オイコスPRO プロテインドリンク 高吸収タンパク質25g』のテレビCMに八村が登場するという。

八村は今回のアンバサダー就任について、「オイコスのブランドアンバサダーに就任できたことをとてもうれしく思っています。オイコスは、日本だけでなくアメリカでもよく見かけるので、親近感を感じています。『ジブン、追い越す。オイコス』のブランドメッセージは、自分自身と向き合い日々成長し続けたいと考えている自分の姿勢と重なっている気がしています」と、ブランドメッセージへの共感がアンバサダー就任につながったと説明した。

「普段からタンパク質は意識して摂るようにしていますが、量だけではなく質や吸収率も大事だと感じています。アスリートにとって、継続することはとても重要なことだと思っています。オイコスは手軽に食べられて味もおいしく、高吸収タンパク質を摂取できる。日々の生活の中で自然に習慣化できることが魅力だと感じています」と、『オイコス』の魅力も語った。

この『ジブン、追い越す。オイコス』CMシリーズは、同日より全国テレビおよびダノンジャパン公式YouTubeにて公開される。

【動画】『オイコス』のCMにブランドアンバサダーの八村塁が登場