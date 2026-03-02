２日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。中東を巡る地政学リスクの高まりを受けて買いが先行し、朝方には１３３円３２銭まで上伸する場面があった。



米国とイスラエルが２８日にイランを攻撃し、これに対してイランは中東湾岸アラブ諸国の米軍施設などに報復攻撃を実施した。中東情勢の緊迫でエネルギー供給に混乱が生じ世界経済に影響を与えるとの見方が広がり、投資家のリスク回避姿勢が強まるなか相対的に安全な資産とされる債券が選好された。ただ、質の逃避から為替市場でドル高・円安が進み、日銀の早期追加利上げが意識されたことから買い一巡後は上値が重くなった。なお、日銀の氷見野良三副総裁は和歌山市内で講演し、「利上げによる影響はこれまでのところ限定的で、金融環境は依然緩和的な領域にある」との見解を示した。



午前１１時の先物３月限の終値は、前週末比１５銭高の１３２円９５銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前週末に比べて０．０１０％低い２．１００％で推移している。



出所：MINKABU PRESS