ワコール「睡眠科学」がサンリオとコラボ！　寝返りしやすい立体設計パジャマで春の睡眠を心地良く

ワコールが展開する睡眠アイテムを幅広く取りそろえる「ワコール 睡眠科学」は、「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションを実施。2月26日より、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」をデザインした［寝返りしやすい立体設計パジャマ］を全国の取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで展開しています。

■「サンリオキャラクターズ」コラボデザインが新登場！

「睡眠の日」（※）は、3月18日を「春の睡眠の日」、9月3日を「秋の睡眠の日」と定めています。

「眠る時間を、夢の時間に」をコンセプトにここちよい眠りをサポートする「ワコール 睡眠科学」は、「春の睡眠の日」を前に、“からだにここちよく、こころを楽しくする”パジャマを提案。独自の切り替えパターンで寝返りのしやすさを追求した人気アイテム［寝返りしやすい立体設計パジャマ］に「サンリオキャラクターズ」をデザインした新作が加わりました。

今回登場するのは、人気キャラクターの「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」。デザインは、レトロなデザインの「ハローキティ」、ふんわりとしたかわいらしい「シナモロール」、スイーツと一緒に描いたキュートな「ポムポムプリン」と、個性の異なる世界観を楽しめます。

また、大人の女性が着用しやすいよう、甘くなりすぎない本体カラーの配色やモチーフの大きさにもこだわり、素材には肌あたりのやさしい二重ガーゼを採用しています。

「ワコール 睡眠科学」のここちよい眠りを考えた機能性と、「サンリオキャラクターズ」のこころをときめかせるデザインが融合した一着。春の夜をここちよく過ごすためのパジャマとして、睡眠をサポートします。

（※）睡眠についての正しい知識の普及と国民の健康増進への寄与を目的に、睡眠健康推進機構が日本睡眠学会との協力によって制定したものです。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664182

商品のポイント：

●3月18日は睡眠を見直すきっかけとなる「春の睡眠の日」。ここちよい眠りをサポートする「ワコール 睡眠科学」は、“からだにここちよく、こころを楽しくする”パジャマを提案します。

●独自の切り替えパターンで寝返りのしやすさを追求した人気アイテム［寝返りしやすい立体設計パジャマ］の新商品として、「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションデザインを制作しました。

●登場するキャラクターは「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」。それぞれの魅力が表現できるキャラクターのデザインを使用し、本体カラーの配色やモチーフの大きさにもこだわって大人の女性が着用しやすいパジャマに仕上げています。

■商品特長

独自の切り替えパターンで寝返りのしやすさを追求した［寝返りしやすい立体設計パジャマ］の「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションデザイン。二重ガーゼ素材のパジャマに、「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」をプリントした3柄で展開します。

本体には赤ちゃんの産着にも使われる、通気性のよい綿100％の二重ガーゼ素材を使用。肌になじみ、ふんわりとした着ごこちです。

脇から袖下は、腕の上げ下げなどの動きをさまたげにくい一枚仕立てを採用。背中や腕にはゆとりをもたせ、つっぱりにくく、寝返りしやすい仕様です。

先染めの糸を使用したボトムは、デニム風に仕上げたスタイリッシュなデザイン。キャラクターのイメージに合わせたステッチカラーもポイントです。ウエストゴムを2本使用しているためおなかまわりをしめつけにくく、リラックスタイムの着用にもおすすめです。

■着用イメージ画像

■商品概要

「ワコール 睡眠科学」×「サンリオキャラクターズ」［寝返りしやすい立体設計パジャマ］

品番：YDX651

希望小売価格：16,500円

サイズ：M・L

カラー：

‐ RE（レッド）: ハローキティ・・・レトロなデザイン

‐ SX（サックス）: シナモロール・・・ふんわりかわいいリラックスタイム

‐ YE（イエロー）: ポムポムプリン・・・大好きなスイーツと一緒にキュート

商品ページ：https://store.wacoal.jp/disp/01_YDX651.html

（エボル）