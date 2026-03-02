料理写真のライティングをオンラインで学ぶ 髙田鴻平氏が「自宅でも出来る自然光再現」を実演
パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーの髙田鴻平氏が講師を務めるオンラインセミナー「自宅でも出来る自然光再現 料理写真ライティング講座」を3月19日（木）に開催する。
SNSで「こう撮るとこうなる」シリーズを手掛ける髙田氏が、特別な設備のない自宅環境で「まるで窓際の自然光で撮ったような」料理写真を撮るためのライティング技術を実演。
LEDライトとストロボの違いの説明や、自宅で自然光を再現する方法、食器の置き方、構図の決め方のコツなどを紹介するという。
ドスパラの会員向けサービス「ドスパラクリエイティブプロダクション」（DCP）の一環として実施する。
©髙田鴻平
©髙田鴻平
©髙田鴻平
イベント名
自宅でも出来る自然光再現 料理写真ライティング講座
開催日
2026年3月19日（木）
開催時間
20時00分～21時00分（※その後21時30分まで質疑応答）
会場
Zoomオンラインウェビナー
参加費用
無料
定員
先着500名
申込方法
応募フォームを利用
応募条件
ドスパラ会員に登録し、マイページの「会員情報の確認・変更」内「無料クリエイター支援サービス（DCP）を活用する」にチェックを入れていること
講師プロフィール
大阪芸術大学写真学科卒。アトピーがひどかった学生時代の自炊料理を記録撮影しているうちに料理と写真に深く興味を持つ。現在は広告を中心に料理写真を撮影。SNSで料理写真とその撮影風景が同時に見られる「こう撮るとこうなる」シリーズを発信中。