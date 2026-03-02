【3月2日〜3月8日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
【画像で確認】今週のラッキー食材一覧表
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2026年3/2〜2026年3/8の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2026年3/2〜2026年3/8のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は堅実な考え方ができるとき。節約を頑張るのに最適なので、お金を貯めようと意識してみましょう。効率的な節約術を探すとあなたに合った方法が見つかります。予想以上にお金が増えて、生活に余裕ができるでしょう。
プレッシャーを感じやすいときです。忘れていた請求書が次々と届いたり、日々の生活費がかさんだりということがありそう。「どうしよう」と頭を抱えてしまうかもしれませんが、こういうときは仕事に没頭するのが◎。請求額や出費が気になっても、まずは稼ぐことを意識してください。収入を得れば、落ち着いて金銭状況と向き合えるようになるでしょう。具体的なお金の計画を立てられるようにもなるはずです。
＜仕事運＞
自分に厳しくなる運気です。必死で仕事のスキルを磨いたり、積極的にトレーニングに参加したりするかもしれません。そんな日々は充実していて、心が満たされるはず。その結果、仕事に対するモチベーションがアップするでしょう。そのやる気ある働きぶりが、職場で評価されることに。とても多忙な1週間になるかもしれませんが、この時期の努力は無駄にはなりません。成功への基盤を作ることにもなるでしょう。
ラッキー食材▶じゃがいも
■◆2026年3/2〜2026年3/8のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はやるべきことに対して手抜きをしてしまうかもしれません。気持ちが浮ついて、身が入らないでしょう。そんなときは休憩を挟んでリフレッシュするように心掛けて。冷静になれば、自分が何を頑張るべきかが分かります。
＜金運＞
強気の姿勢が金運を引き寄せる秘訣となりそうです。ピンチがチャンスになる今週は、最悪の状態から一発逆転することがあるでしょう。どんな状態になっても希望を捨てないことです。受け身の姿勢でなりゆき任せにするのではなく、自らの意思で状況をコントロールするという気持ちが◎。「どうにもならない…」と感じている金銭問題にも強気で立ち向かえば、解決の糸口が見つかるかもしれません。前向きな気持ちで過ごすようにしましょう。
＜仕事運＞
冒険したい運気にある週です。安定した職業についていると、何だか物足りなさを感じてしまいそう。リスクのあることにチャレンジしたくなるかもしれません。ただし、今週は熱しやすく冷めやすい傾向があるので、注意が必要です。衝動的に転職したり、ビジネスを立ち上げたりすると後悔する可能性が大。気持ちが高ぶってきたら、一度立ち止まってみること。冷静になってから物事の決断するのが、大失敗を防ぐ秘訣になります。
ラッキー食材▶ピーナッツ
■◆2026年3/2〜2026年3/8のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は人に共感できる能力が高まる時期。そのため、忙しい中でも家族と過ごす時間を大切にするとよいでしょう。率先して家族のグチや悩みを聞くように心掛けると、相手もあなたの気持ちを理解しようとしてくれるはず。
＜金運＞
収入増のチャンスです！副業や投資を始めようと考えているなら、今週中にスタートするとよいでしょう。順調に収入が増える可能性があります。また、嫌な予感が的中する兆しがあるので、「これは危なそうだ」と感じたなら、関わらないのが無難。どんなによさそうな儲け話でも、胸騒ぎがしたら見送りましょう。人間関係でも、危険な香りのする人物は避けるのが賢明。それが金銭トラブルに巻き込まれることを防ぐ秘訣です。
＜仕事運＞
今週は嫌な予感が的中しそうです。「何か悪いことがありそう…」と思っていると、本当に問題が起こる可能性が高いでしょう。そのため、理由はわからなくても、「何か」を感じるのであれば関わらないのが無難。たとえ周囲からプレッシャーをかけられても、気乗りがしないなら見送りましょう。今は変化を避けて、マンネリ、ワンパターンでいるのが安心です。やり慣れている仕事を淡々とこなしていれば、無事に1週間を乗り切れます。
ラッキー食材▶なす
■◆2026年3/2〜2026年3/8のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの頭が冴えるとき。家事などについても決まったやりかたに従うのではなく、自分なりの新しい方法を試してみたくなるかもしれません。思いのままに実行してみると、暮らしに役立つ新しい時短術や節約術が見つかりそうです。
＜金運＞
「現金主義」に徹するのが、今の課題です。今週は興味をひかれるものがたくさん出てきて、出費がかさむ気配があります。気が付いたら、予算オーバーになっているかもしれません。クレジットカードを使用していると、後日高額な請求に驚くこともあるでしょう。こんなときは、現金支払いのみでいるのが安心。最初に決めた予算の範囲内でやりくりするようにすれば、金銭的なトラブルに悩む事態を防げるはずです。
＜仕事運＞
画期的な仕事のアイデアが、ひらめく気配があります。新しい企画や新商品を思いついたり、効率のよく作業する方法を発案したりするでしょう。その一方で、自分の考えを無理強いしないように注意が必要です。強引な提案では、周囲に嫌悪感を抱かれかねません。その結果、仕事がスムーズにはかどらなくなることがあるでしょう。せっかくのひらめきを実現するには、周囲の協力が必要不可欠。そのためにも、円満な対人関係を心がけてください。
ラッキー食材▶枝豆
■◆2026年3/2〜2026年3/8のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの人柄が評価されるでしょう。外で礼儀正しい態度を心掛けることで、あなただけではなく家族全体の評価が上がりそう。家族にもあなたの頑張りが伝わって感謝される時期です。いつもの努力が報われるかもしれません。
＜金運＞
警戒心が強くなる今週は、一攫千金などの怪しい儲け話には興味が湧かないでしょう。リスクのあることに手を出さず、地道に節約しようとするはずです。また、とてもやりくりがうまくなる時期で、器用に倹約できそうです。ストレスなく、楽しく節約できるでしょう。そしてこのタイミングで節約を身につければ、この先もどんどん貯金が増えていくことになります。そのためにも、この1週間は無駄遣いを避け、堅実に生活するよう心掛けてください。
＜仕事運＞
今週は仕事運が力強く上昇しています。まじめな頑張りが認められて、願ってもないチャンスを与えられるかもしれません。こういうときは、努力を怠らないこと。誰も見ていないからとサボったりせず、仕事には人一倍熱心に打ち込むようにしてください。そうすることで、ますます評価がアップして、驚くような昇進や昇給の話が出ることもあるでしょう。絶好調な運気を最大限に活かすためには、ひとりでコツコツと頑張ると◎。
ラッキー食材▶バナナ
■◆2026年3/2〜2026年3/8のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は自己投資をするとよいでしょう。美容や趣味など、何でも大丈夫なので、時間やお金を使ってみると吉。いつもは忙しくて後回しにしていたことほど、この機会に手をかけると周囲から褒められるなどの嬉しい結果を得られます。
＜金運＞
結果が出ないまま、続けていることをやめるのによいときです。ちっとも成果の上がらない勉強や損失ばかりが膨らむ投資などは、思い切って切り捨てましょう。「今まで頑張ってきたのにもったいない」と感じるかもしれませんが、続けているとますます時間やお金を失うばかりです。それを避けるためにも、早めに見切るのが正解。今週中に思い切って無駄な物事を断捨離すれば、徐々に金銭面の問題は改善されていくでしょう。
＜仕事運＞
スキルアップに最適な運気です。今週はハプニングや予想外の展開などが起きず、淡々と予定の業務をこなせそうです。こんな安定した運気のときには、知識や技術の習得や資格取得を考えるのがおすすめ。そのための勉強を始めたり、トレーニングを受けたりするとよいでしょう。多少費用が掛かるかもしれませんが、今週の自己投資は、キャリアアップや収入増に繋がる可能性が大。思い切ってスタートしてみてください。
ラッキー食材▶春菊
■◆2026年3/2〜2026年3/8のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週はわがままな振る舞いをしてしまう可能性が高いでしょう。家族に対して自分の主張を押し通そうとしがちに。頑固になり過ぎると怒られてしまうかもしれません。こんなときこそ柔軟さを忘れず、相手の気持ちを聞くようにして。
＜金運＞
今週の金運には、危険なワナが潜んでいる気配があります。一獲千金の話などには、疑ってかかるのが賢明。すぐに決断をせず、とりあえず見送るほうがよいでしょう。また、今週は単独行動をしているときにツキがあるようです。ひとりで買い物に出掛けるとお買い得品に出会えたり、抽選に当たったりするかもしれません。その一方で、すぐに気が変わる兆しがあるので、衝動買いには要注意です。支払う前に、その商品が本当に必要かをよく考えましょう。
＜仕事運＞
メリハリが大事なとき。仕事ばかりしていると、ストレスが溜まるでしょう。イライラして、作業に集中できないこともありそう。仕事は山積みだと「もっと働かねば……」と思うかもしれません。けれど、ダラダラと働き続けるのは逆効果。効率を下げる原因になるでしょう。ですので、今週は時間を決めて働くようにしてください。「もう少し……」と思っても時間が来たら切り上げるのが◎。そのほうが、能率よく作業を進められるはずです。
ラッキー食材▶さば
■◆2026年3/2〜2026年3/8のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は家事についての知識を集めるとよいでしょう。効率のよいやりかたや、簡単で美味しいレシピなどが見つかるかもしれません。この時期に得た情報が生活に役立って、お金をかけずに上質な暮らしができるようになりそうです。
＜金運＞
今週は他人の金銭問題に巻き込まれないよう、注意が必要です。いつもより親切心が強まっているため、お金に関する頼みごとを安請け合いしてしまいそう。もし、しつこく連絡をしてくる人がいたら、思い切って距離を置くようにしてください。また、買い物をするときも気をつけて。しつこいセールスに負けてうっかり購入したり、申し込みをしてしまったりと、あとで後悔します。きっぱりと断る勇気が、金運を上昇させる鍵になるでしょう。
＜仕事運＞
つい安請け合いしてしまう運気にあります。スケジュールがぎっしり詰まっていて、時間的にも精神的にも余裕がないのに頼まれると断れないかもしれません。また、能力以上の難しい仕事を引き受ければ、失敗して評価ががた落ちなんてこともありそうです。ですので、今週は返事の前には深呼吸するのがベター。本当に引き受けられるかよく考えること。誰にでもいい顔をしていると、八方美人だと思われることもあるので気をつけましょう。
ラッキー食材▶ひじき
■◆2026年3/2〜2026年3/8のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週はゆっくりしたいという気持ちになりそう。家事などをするときもスローペースになりがち。そういう時期なのだと割り切りましょう。その反面、冷静な気持ちになりやすいので、家族と意見が食い違ったりしても上手に対処できます。
＜金運＞
投資を始めるのに最適なタイミングです。金運が上昇している好影響で、うまく利益をあげられる可能性があるでしょう。もし、収支がよくわからない状態にあるのなら、収入と支出を書き出して、整理整頓するのがおすすめ。家計簿をつけていないのであれば、今日からスタートしましょう。お金の流れを把握すれば、節約すべきポイントが見えてきます。そうした結果、金運がさらに上昇することにも繋がるでしょう。
＜仕事運＞
最高の仕事運にあるこの時期は、時間的にも精神的にも余裕がありそうです。こんなときは、整理整とんが吉。職場やデスク周りの掃除をして、働きやすい環境に改善しましょう。もし山積みになっている書類や請求書などがあるなら、この時期に片づけるのが◎。気がかりなことを完成させればスッキリとして、作業がしやすくなるはず。テキパキと働いて、いつもより多くの仕事をこなせることもあるでしょう。
ラッキー食材▶小松菜
■◆2026年3/2〜2026年3/8のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は現実をしっかりと見た上で常識的な考えができる時期。そのため、周囲から相談などを持ちかけられるかもしれません。そんなときはあなたの経験を活かしたアドバイスをして。お返しにあなたが困ったときに助けてもらえます。
＜金運＞
徐々に金運が上昇しています。こんなときは、長期的な投資を始めるのが◎。目先のことではなく、5年後、10年後を考えて行動しましょう。同様に、将来を見据えたスキルアップに取り組むにもおすすめのタイミング。また、現在の収入や環境に不満や不安を抱いているのなら、改善できないか考えてみて。そのための資格取得や仕事の機材のグレードアップなどにお金を使うのが吉。この時期の投資が、あとあと大きな財をもたらすでしょう。
＜仕事運＞
高い目標を目指すのではなく、そこそこがちょうどいいとき。それに、束縛を嫌い、自分のペースで働くことを好む時期です。どんなに条件がよくても、規則やルールにがんじがらめな職場ではストレスを感じそう。それよりも、少々条件が悪くても、自由度が高い仕事のほうが活躍できます。そういう意味では、ビジネスをスタートするのによいタイミング。誰かに指図されない環境なら、能力を最大限に発揮できるでしょう。
ラッキー食材▶プルーン
■◆2026年3/2〜2026年3/8のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週は人の影響を受けやすい時期。ほかの人がやっている家事の時短術や節約法をまねしたくなるでしょう。よいと思うことは素直に取り入れると生活の質が上がります。ただし、自分に合わないと思ったらこれまでのやりかたを優先して。
＜金運＞
直感やひらめきが金運をもたらすときです。理屈ではなく、勘を働かせることで、お金が巡ってくるでしょう。そのため、周囲がどんなによい方法だと勧めてきた話でも、「嫌な予感がする」と思うのなら関わらないのが◎。そうすれば、まんまと騙されるような展開を防げるでしょう。その一方で今週は、昇給の話が出そうな気配があるので、転職などの変化はまだ求めないで。しばらくは現状維持で様子を見るのがいいでしょう。
＜仕事運＞
今週は、職場の人間関係に注意が必要。必要以上に干渉してくる人がいるかもしれません。そんな人とは、できるだけ距離をおくのが◎。悩みの相談をすると、あっという間に周囲に広まる恐れがあるので気をつけて。この時期は、慎重に人と接するのが無難です。いい人に思えても、簡単に信用しないこと。重要な秘密を打ち明けるようなことはせず、距離感を保って接するのがいいでしょう。
ラッキー食材▶わかめ
■◆2026年3/2〜2026年3/8のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
この時期はあなたがやりたいと思っていたことが実現しそう。やりたくても忙しくて無理だとあきらめていた趣味や習い事があるなら、この期間にチェックして。忙しい生活の中でも無理せずに続ける方法が見つかるかもしれません。
＜金運＞
金運が上昇しています。こういうときは、我慢せずにお金を使うとよいでしょう。ずっと欲しかったアイテムの購入や、やってみたかった遊び、勉強などを実行してください。その一方で、冷静になることも大切です。この時期は周囲に影響されやすく、自分の本心とは違うものを欲してしまう傾向があります。高額なお金が絡む場合は、なおさらひとりになって考えるのが◎。そうすることで、正しい判断を下せるでしょう。
＜仕事運＞
いい仕事運にある週。ずっと希望していた仕事ができるようになったり、自分のビジネスをスタートできたりするかもしれません。こういうときには、「チャンスだ」と思ったら、速攻で行動するのが◎。頭の回転が早いときなので、もし問題が発生してもうまく対処できるはず。その一方で、好調だからと調子に乗り過ぎないようには注意が必要です。浮かれていると嫉妬されて罠を仕掛けられることも。ですので、落ち着いた行動を心がけましょう。
ラッキー食材▶ところてん
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
占い＝cocoloni占い館