投資に関するトラブルや被害が増えているとして、県弁護士会による投資被害の相談会が無料でひらかれています。

【写真を見る】投資に関するトラブルや被害が増 県弁護士会による投資被害の無料相談会（山形）

この投資被害１１０番は毎年、全国一斉に行われているものです。

相談は電話で受け付けられ、県弁護士会では弁護士４人が午前１０時から対応にあたっています。

県弁護士会によりますと近年は高配当などとうたう投資話をきっかけに、高額な損失を出したといったトラブルが相次いで確認されています。

また、ＳＮＳで儲け話を持ち掛けられ被害にあったという相談も多いということです。

県弁護士会 消費者問題対策委員会 向田敏 委員長「確実に儲かるということはございませんけれど、数パーセント利益が上がる商品がなくはない時代になってきたので、見分けが難しくなってきたかなと。必ず儲かる必ず定期的にお金が入ってくるこれは通常おかしいので、そういうものがあった場合は、お金を払う場合に必ず相談していただけたらと」

この電話相談は無料で午後３時まで受け付けています。