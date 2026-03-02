「ドラえもんなんですよ」林陵平が激賞！マンU主将が超絶プレー連発で逆転に導く！ファンからも「１人だけ別のスポーツやってる」「売却派は息してるのか」
３月１日に開催されたプレミアリーグ第28節で、４位のマンチェスター・ユナイテッドが、鎌田大地を擁する13位のクリスタル・パレスとホームで対戦。開始４分でマクソンス・ラクロワに先制点を許すも、鮮やかに２−１の逆転勝利を収め、マイケル・キャリック暫定監督の体制下で６勝１分とした。
勝利の立役者は、間違いなくブルーノ・フェルナンデスだ。まず０−１で折り返して迎えた57分に、絶妙な縦パスでラクロワの退場とPKを誘発。自らキッカーを務め、同点弾を挙げれば、65分にベンヤミン・シェシュコに正確無比なピンポイントクロスを送り込み、決勝点をお膳立てした。
ゴールもアシストも何だってできる、完全無欠のスーパースターだ。『U-NEXT』の中継で解説を務めた元Jリーガーの林陵平氏は、「ブルーノ・フェルナンデスが上手すぎるんですよ。全部違いを作り出す。ブルーノに渡しておけばいいんですもん。何でもしてくれる。ドラえもんなんですよ。何でも出してくれる」とユーモアたっぷりに評した。
また、ファンも頼れるキャプテンを大絶賛。ネット上は興奮のコメントで溢れている。
「パスの質えぐいな」
「ブルーノがバグすぎる」
「１人だけ別のスポーツやってるみたい」
「ドラえもんがおるとのび太も輝くなぁ」
「今日のブルーノは今季１ヤバかった。ちょっと引くレベル」
「ブルーノ売却派は息してるのか」
「とりあえずブルーノにバロンドールを２、３個あげてくれ」
昨季はまさかのプレミアリーグ15位で終わったユナイテッドは、３位に浮上。主将B・フェルナンデス、指揮官キャリックの下、勢いはぐんぐん加速している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりに正確！一線を画すマンU主将ブルーノのピンポイントクロス
【動画】あまりに正確！一線を画すマンU主将ブルーノのピンポイントクロス