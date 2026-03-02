都市型音楽フェス『CENTRAL』最終出演アーティスト＆タイムテーブル解禁

4月3日～5日に横浜の街全体で開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）のタイムテーブルが解禁となった。

さらに、メイン会場となるKアリーナにて行われる「CENTRAL STAGE」で3日間それぞれに出演するオープニングアクトが発表。3日間計34組の豪華アーティストが、春の横浜を華やかに彩る。

■「CENTRAL STAGE」のトリは、乃木坂46、ORANGE RANGE、ちゃんみな

「CENTRAL STAGE」各日のトリは、乃木坂46、ORANGE RANGE、ちゃんみなが担当。オープニングアクトとして、4月3日に乃木坂46 6期生、4月4日に汐れいら、4月5日に紫 今の出演が決定した。

横浜赤レンガ倉庫にて行われる「Echoes Baa 2026」では、4月4日のトリをキタニタツヤが、4月5日のトリを星街すいせいが務め、YOASOBI、Aoooがそれぞれの出演日でトップバッターを飾る。

KT Zepp Yokohamaにて行われる「CENTRAL LAB.」では、4月4日のトリをBAND-MAIDが、4月5日のトリを花澤香菜が務める。チケットはイープラス、ローソンチケットで先行予約受付中だ。

『CENTRAL』は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークという、“音楽の街”横浜を代表する4会場を使い、アーティストラインナップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に開催するあらたな都市型フェス。来場者には、会場を選び、自由に参加してもらうことで、都市型フェスのあらたな楽しみ方を提案する。さらに、街全体をカルチャーで彩る施策がふんだんに企画され、この3日間、横浜の街そのものが巨大なフェス空間となる。

初回開催となった2025年は、「日本の響きを世界へ」をコンセプトのもと、海外からも注目を集めるアーティストやアニメ、テクノロジーなどの多彩なエンターテインメントが横浜の街に集結し、3日間で合計8万人を動員。また、横浜公演に続き、台北、クアラルンプールにて海外公演も開催された。

