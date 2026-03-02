Stray KidsのI.N、新生ボッテガ・ヴェネタをまとい『MEN’S NON-NO』表紙に登場
Stray KidsのI.Nが『MEN’S NON-NO』4月号（3月9日発売）の表紙を飾る。
■「ドレスアップをするときも、僕自身はシンプルなスタイルがすてきに思えます」（I.N）
全世界35の国と地域にて56公演に及ぶワールドツアーを成功させたStray Kidsのメンバー、I.Nが『MEN’S NON-NO』に初登場。
衣装は、新クリエイティブ・ディレクター、ルイーズ・トロッターが手掛ける新生ボッテガ・ヴェネタの記念すべきファーストコレクション。2025年1月よりI.Nがブランドアンバサダーを務めている、注目のラグジュアリーブランドだ。リュクスなファーコートに身を包み、I.Nが、思案深げで挑発的な眼差しを向けている。
「ALL DRESSED UP?（おめかししてる？）」のコピーとともに、一冊を通してドレスアップが大特集される『MEN’S NON-NO』4月号では、その口火を切る巻頭企画として「BOTTEGA VENETA Stray Kids I.N と奏でるドレスコード」と題したカバーストーリー6ページが展開。新クリエイティブ・ディレクター、ルイーズ・トロッターによる現代的エレガンスが息づく2026年サマーコレクションのアイテムの数々は、どれも目を奪われること必至だ。
(C)集英社 撮影／Siyoung Song
■I.N コメント
韓国では着飾らない自然なスタイルを“クアンク（꾸안꾸）”と呼ぶのですが、ドレスアップをするときも、僕自身はシンプルなスタイルがすてきに思えます。特別におしゃれをする日も、普段の服装も“この方向性がいい”と決めないように満遍なく様々なスタイルを自由に試します。
■書籍情報
2026.03.09 ON SALE
『MEN’S NON-NO』2026年4月号
