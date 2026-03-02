Stray KidsのI.N、新生ボッテガ・ヴェネタをまとい『MEN’S NON-NO』表紙に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Stray KidsのI.Nが『MEN’S NON-NO』4月号（3月9日発売）の表紙を飾る。

■「ドレスアップをするときも、僕自身はシンプルなスタイルがすてきに思えます」（I.N）

全世界35の国と地域にて56公演に及ぶワールドツアーを成功させたStray Kidsのメンバー、I.Nが『MEN’S NON-NO』に初登場。

衣装は、新クリエイティブ・ディレクター、ルイーズ・トロッターが手掛ける新生ボッテガ・ヴェネタの記念すべきファーストコレクション。2025年1月よりI.Nがブランドアンバサダーを務めている、注目のラグジュアリーブランドだ。リュクスなファーコートに身を包み、I.Nが、思案深げで挑発的な眼差しを向けている。

「ALL DRESSED UP?（おめかししてる？）」のコピーとともに、一冊を通してドレスアップが大特集される『MEN’S NON-NO』4月号では、その口火を切る巻頭企画として「BOTTEGA VENETA Stray Kids I.N と奏でるドレスコード」と題したカバーストーリー6ページが展開。新クリエイティブ・ディレクター、ルイーズ・トロッターによる現代的エレガンスが息づく2026年サマーコレクションのアイテムの数々は、どれも目を奪われること必至だ。

■I.N コメント