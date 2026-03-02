　2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比790円安の5万7980円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万7950.76円に対しては29.24円高。出来高は3万3815枚となっている。

　TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比62ポイント安、現物終値比1.76ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57980　　　　　-790　　　 33815
日経225mini 　　　　　　 57980　　　　　-790　　　526305
TOPIX先物 　　　　　　　　3873　　　　　 -62　　　 50886
JPX日経400先物　　　　　 35095　　　　　-500　　　　4382
グロース指数先物　　　　　 759　　　　　　-6　　　　3503
東証REIT指数先物　　　　　2009　　　　　　+6　　　　 324

