日経225先物：2日正午＝790円安、5万7980円
2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比790円安の5万7980円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万7950.76円に対しては29.24円高。出来高は3万3815枚となっている。
TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比62ポイント安、現物終値比1.76ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57980 -790 33815
日経225mini 57980 -790 526305
TOPIX先物 3873 -62 50886
JPX日経400先物 35095 -500 4382
グロース指数先物 759 -6 3503
東証REIT指数先物 2009 +6 324
株探ニュース
TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比62ポイント安、現物終値比1.76ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57980 -790 33815
日経225mini 57980 -790 526305
TOPIX先物 3873 -62 50886
JPX日経400先物 35095 -500 4382
グロース指数先物 759 -6 3503
東証REIT指数先物 2009 +6 324
株探ニュース