2014年秋に始まった里山再生を目指す長期実験企画「かがくの里」。現在ではさまざまな作物が実り、多種多様な生き物が姿を見せるようになりました。去年は母屋が完成したり、巨大野菜を植えたりと、特に充実した1年でした。そこで、2月15日（日）日本テレビ「所さんの目がテン！」では、去年末、かがくの里に先生たちが集結し、1年間のそれぞれの成果と今年の新たな展望を語った座談会の様子を紹介しました。

まずは里の恵みを味わう

座談会が始まる3時間前、東洋大学 食環境科学部 食環境科学科 露久保美夏准教授、宇都宮大学 農学部 高橋行継元教授、かがくの里専任プレゼンターの阿部健一・三浦一馬は、料理の準備のため一足早くかがくの里へ向かいました。

料理の主役は、栃木県農業総合研究センターで育成された「もち絹香」という品種の大麦（「もち絹香」は栃木県限定栽培品種ですが、特別な許可を得てかがくの里で栽培しました）。「もち絹香」は麦ご飯にするとひときわおいしい品種だそうで、今回は里でとれたうるち米と一緒に炊いて麦ご飯にします。

この「もち絹香」を提供してくださった栃木県 農業総合研究センターで事前に行ったのは、表面の硬い種皮を取る精麦作業。食べるには種皮を取る必要があります。

阿部が大麦の良さについて聞くと、露久保先生は「大麦は水溶性食物繊維を多く含んでいるので、食物繊維の摂取源になる」と教えてくれました。

今回作る麦ご飯のうるち米と大麦の比率は3対1。研いだ後に30分水を吸わせることで、芯までふっくら炊けるそうです。その後沸騰させていくのですが、火は中火。露久保先生によると「お米は、60℃くらいのところで甘みやうま味が増えるような酵素の働きがある」とのこと。なので、強火ではなく中火でゆっくり温度を上げた方がおいしく炊けるのです。

約15分後、沸騰したら火を少し弱め5分加熱。さらに弱火にし12分間加熱。12分経ったら火を止め、ここから10分間蒸らします。

そこに、京都大学 大学院 森林科学専攻 村田功二教授と玉川大学 学術研究所所長 小野正人教授も到着。座談会メンバーが揃い、炊きたての麦ご飯をいただきました。

麦ご飯といえばとろろ。そこに垂らすのは、里の2代目の醤油。以前、露久保先生と阿部が里の大豆で手作りした醤油です。そのお味には一同絶賛。露久保先生によると、醤油が熟成すると角が取れ、味に深みが増すそうです。

麦ご飯の最高の相棒・牛タンと、牛タンをおいしく食べるために特別な七輪も用意しました。イカちゃんと三浦が石川・能登の工場に取材に行った、能登の切り出し七輪です。地中の岩盤から切り出す珍しい工法で作られたもので、熱効率や断熱性が優れています。

中に入れる炭は竹炭。2ヶ月前、村田先生が「炭を作りたいなと思います」と提案。かがくの里では母屋を造るにあたって竹も使われており、それがかなり残っていたため活用することになったのです。竹炭は燃料としてだけでなく、備長炭より吸着力が高いため消臭効果がより期待でき、さらに放置竹林の活用方法としても効果的で、環境保全につながります。

竹をどうやって炭にするのでしょうか。まずは竹を割り、細くします。村田先生が用意したのはオイル缶。オイル缶の下の方に1つ穴をあけ、そこに煙突を取り付け、割った竹を隙間なく詰めます。そして地面に穴を掘り、竹を詰めたオイル缶と煙突を入れて、最後に周りを土で埋めていきます。

蓋を開けて、その上に竹を焚き火するように積み、上に枯葉などの燃料をのせ火をつけ、火が落ち着いたところで蓋をし、熱源の火が消えないよう空気を送り込み続けます。煙突から白い煙が出ると、缶の中で熱がしっかり回っている証拠です。

空気を送り込み続けること35分。「（煙が）黄色っぽくなってきたら炭になっている証拠です」と村田先生。煙の色を見る限り順調に炭ができているようで、ここまで来たら蓋を閉めて、酸素が入りすぎない状態で中が500℃になるのを待ちます。

30分後、片方の煙がほとんど見えない状態になる場面も。温度を確認すると650℃になっていました。温度が500℃を超えたら煙突を抜き、土をかぶせて火を消します。村田先生はこの状態について「今、炭ができあがったので完全に空気を遮断して、炭化しないようにしている」と説明。煙が薄くなったのは十分炭化していたからで、失敗ではなかったようです。最低でも200℃になるまでこのまま冷まします。

1時間後、「ちゃんとした炭ができているはずなので、開けていきましょう」と村田先生。無事に炭ができており、この竹炭で牛タンを焼いて食べてみると一同大満足。里の恵みを存分に楽しんでいただいたようです。

かがくの里で2026年に実現したいことは？

そして座談会がスタート。建築家・隈研吾さんが設計を手がけた母屋プロジェクトでは、3年の時をかけ去年母屋がついに完成。母屋の柱や屋根となる木材は里の裏山で伐採したもので、村田先生は木材の専門家として最初の工程を担いました。

その中でも村田先生の工夫がフローリングに。「今回は複合フローリングというものを採用しています」と村田先生。複合フローリングとは、薄くスライスした木材を貼り合わせた合板に、フローリングの表面となる化粧材を貼り付けたもの。村田先生によると「普通の木材だと夏と冬の変化で伸び縮みする。そのために吸収するスペースを作らないといけないんですけど、合板を作るとその伸びや収縮を10分の1に抑えられるんです」とのこと。フローリングの板の間には本来調整用の隙間がありますが、母屋のフローリングは隙間なくピッタリです。

使った素材について「里山の代表的な広葉樹を使っています」と村田先生。広葉樹を使うことについては、「里山で。50年前までは薪や炭など、いろんな家の資材で使っていたものが使われなくなったので里山が荒れていると言われています。切って使っていくことで森が活性化していきますよね。そこには生態系があり、それは（木を）使って初めてできる生態系ですので、単純に燃やしてしまうのではなくこういう使い方をもっともっとすべき」と語りました。里山の木材を利用することで、森にも私たちにとっても良い循環が生まれるのです。

続いて、去年春にかがくの里に仲間入りした作物の専門家・茨城大学農学部 佐藤達雄教授。佐藤先生は里の菜園について「キャベツとかうまくいったものはあるんですが、ほうれん草のように、『ん？』というものも」と振り返りました。去年、ほうれん草を植えてみたのですが、葉が黄色くなったり、そもそも生えなかったり、さらに味も苦みが強く失敗。原因を探ると、長年作物を植え続けていたことで土の栄養がほとんどなくなっていたことが判明しました。

佐藤先生は「茅の残りを堆肥にしたものも作りつつありますし、豊富な落ち葉が手に入るので落ち葉堆肥を作って、これから地道に土作りをしていきたい」と今後の方針を語りました。土壌を改良するには、堆肥を混ぜて栄養を与えるとともに土をふかふかな状態にする必要があり、これは1回すれば終わりではなく、長い年数をかけ少しずつ改良していく必要があります。

佐藤先生は里の菜園にある特徴を見つけたそうです。「こちらでは農薬を使っていないので、虫は、いることはいるんです。病気も出ますけど、たとえばバグズホテル（インセクトホテル）があったり色々工夫を凝らして、自分が思っているよりも被害が非常に少ないですね」と語りました。

これは高橋先生が担当する田んぼでも同様で、「ここはアブラムシも出ない」と高橋先生。アブラムシは農作物の茎や葉から栄養を吸い、成長を妨げる害虫ですが、小野先生は「アブラムシが増えないのはアブラムシの天敵がいるからかもしれないし、いろんな昆虫が多様にいるということが、ある特定の昆虫の大発生を防ぐことにつながってくる可能性がある」と分析しました。かがくの里に住む昆虫の多様性が菜園にプラスに働いているのかもしれません。

ここからは、かがくの里の今後について話し合い。小野先生は「ニホンミツバチは、繁殖するときに新しい女王を作って、2匹女王がいることはできないから分蜂します。分蜂して逃げた蜂は里のまたどこかに巣を作って息づくわけですから、（かがくの里を）ニホンミツバチを繁殖するような拠点みたいな形に位置づけて、どこかで息づいてくれれば周りの自然環境の保全にも役立ってくれていて、元々かがくの里からそういうものが分家していったということであれば、それも大きな貢献になる」と提案。

村田先生は「里山の木をどうやって使いたいかということで、是非ともカツオ節をやりたいです」と意外なアイデア。「カツオ節は、干してその後に燻さないといけない。いわゆる燻製ですよね。木材だからこそできる燻製の匂いがついて、初めてカツオ節ができるんです。1tのカツオからカツオ節を作るのに1tの木が必要なんですよ」と語りました。カツオ節作りで燻す作業を焙乾といい、通常は5回以上繰り返します。また焙乾を一度だけしたものは「なまり節」といい、程よく香る柔らかいカツオの燻製として楽しむこともできます。

露久保先生は「私はかがくの里のおせちを作りたいです」。「ニンジンとダイコンがあれば紅白なますを作れますし、 ゴボウがあればたたきごぼうを作れますし、サツマイモと栗で栗きんとん」とかがくの里で採れるものを活かした具体的なメニューを挙げました。佐藤先生も「全部ここでとれたもので作りたいですよね。問題は砂糖かな」と言うと、「サトウキビだったらいけるかもしれない」と高橋先生。

サトウキビの栽培は主に沖縄県や鹿児島県で行われ、温暖な気候と強い日差し、水はけの良い土壌を好みます。かがくの里がある茨城県ではほとんど栽培されていませんが、それが実現できるのか、早速高橋先生が検討してくれています。

今年のかがくの里も、先生方とともに面白く、新しい挑戦をしていきます。