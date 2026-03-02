¡ÖÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¡×¤¬Æþ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤ÎGTI¤«!?¡¡VW¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤ÎGTI¤¬ÃÂÀ¸¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿
¢£GTI¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿
¢£¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤«
VW¤ÎÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¾Ú!?
¡¡¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥ÕGTI¤¬2026Ç¯¤ÇÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤Î¸µÁÄ¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ä¶¯²½¥µ¥¹¤Ê¤É¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢GTI¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÎÍ×½ê¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ï¡¼¥²¥ó¥Ð¥¹¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¾¦ÍÑ¼Ö¤À¡£¤½¤ó¤Ê¾¦ÍÑ¼Ö¤ËGTI¤ÎÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤Î¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Ë¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥óUK¤¬Æ±¼Ö¤ËÀßÄê¤·¤¿¿·¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¡×¡£¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÀÑºÜÀ¤ä¼ÂÍÑÀ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤äÂç·Â¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¢ÀìÍÑ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥È¥ê¥à¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£Í×ÁÇ¤ò¶¯²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËGTI¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡¢¶¯²½¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Âç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¡õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢·è¤·¤ÆGTI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢GTI¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉÕ²Ã¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤ØÆÃÊÌ´¶¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ÏÆ±¤¸¡£¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢GTI¤Û¤ÉÀí¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤â¤Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ð¥ó¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»Å»ö¼Ö¤Ë¤â¸ÄÀ¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿²óÅú¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢GTI¤È¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤¬·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ç¤ÎÌò³ä¤À¡£GTI¤Ï¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸£°ú¤¹¤ë¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¾èÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¾è¤ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÇÉÀ¸¥°¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥æ¡¼¥¹²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°»ÅÍÍ¤ä¥«¥¹¥¿¥à»Ö¸þ¤â¶¯¤¤¤½¤¦¤À¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¾¦ÍÑ¼Ö¡áÃÏÌ£¤Ê¤Ï¤¿¤é¤¯¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¡¢¤¿¤À¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡GTI¤¬¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥ÁÊ¸²½¤òÃÛ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Ð¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºî¤ê½Ð¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ò¥Ã¥È¤â½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¨¤ë¡£