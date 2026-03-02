天羽希純、圧巻のボディライン 話題のサード写真集未公開カット
タレントの天羽希純が、2日発売の『週刊プレイボーイ』（集英社）11号のグラビアに登場する。
【別カット】カルバン・クライン風で…柔らかそうな“たわわ”をみせる天羽希純
2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、昨年末をもって惜しまれつつ解散。今後はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に活動していく天羽。「すっぽんぽんを超えたノーブラポチッ」で話題になったサード写真集『BONUS』（集英社）は重版がかかり、未公開のアザーカット版をデジタル限定で発売される。
今号でも圧巻のボディラインを惜しげもなく披露している。
今号は、『ホリプロ×週刊プレイボーイ ニューヒロインPR、審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈OJECT グラビアを超えて、その先へ』でグランプリを獲得した清埜きり、、査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈が登場。このほか、純、あらた唯、すずめ、百田汐里、山中真由が登場する。
