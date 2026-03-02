俳優の佐藤二朗（56）が2日、東京・台場のフジテレビで、同局の新コンテンツ発表会に出席した。

4月14日スタートのドラマ「夫婦別姓刑事」（火曜後9・00）でダブル主演の橋本愛（30）と、夫婦役を演じる。夫婦であることを隠し、別姓のままバディーを組むという役どころ。佐藤は「親子にしか見えませんが、夫婦です。脚本家の方が僕に当て書きをしているのかと思うほど。僕は完全に尻に敷かれていて楽です」と笑った。企画は秋元康氏（67）が務める。

佐藤は民放ゴールデン・プライム帯初主演となる。この日は金のネクタイにハット姿で登場した。「コメディーの皮は被っているのですが、全話を通してつながっていて、最終回は驚愕（きょうがく）の結末が待っていると、マイナビニュースには書いてありました。僕らもラスト聞いていないんです。僕自身も結末を楽しみにしています」と作品の印象を語った。

これまで多くの連続ドラマに出演してきたが、意外にも今回が初の民放ゴールデン主演となる。意気込みではテレビドラマへの愛があふれた。「30、40代の時は山のように連続ドラマに出ていた。その時はトレンディードラマという言葉はとうに過ぎ去り、ドラマを作れば高視聴率という時代も終わっていた。それでも当時のテレビマンたちは限られた制約の中で、スタッフ、キャストが一生懸命に頑張っていた。僕はあの頃が宝であり、誇りです。あの頃のテレビマンへの恩返しであると同時に、恐らく昔と同じくもがき、苦しむテレビマンと少しでも良い作品をお届けしたい」と熱い思いを口にした。