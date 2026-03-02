大谷翔平、WBC“決起集会”で集合ショット 侍ジャパンのメンバーがズラリ、ラフな笑顔で焼き肉楽しむ【出場選手の一覧あり】
『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』に出場する野球日本代表“侍ジャパン”のメンバーたちが焼き肉店で“決起集会”を行った。1日、大谷翔平がインスタグラムで選手たちがズラリと集結したオフショットを公開し、「明日からまたみんなで頑張りましょう」とWBC2連覇へ向け意気込みのコメントを添えた。
【写真】「決起集会したんですね！」焼き肉を楽しむWBC・侍ジャパンメンバーの集合ショット
侍ジャパンは、2月27日、28日にバンテリンドーム ナゴヤで中日ドラゴンズとの壮行試合2試合を実施。3月2日にはオリックス・バファローズ、3日には阪神と試合を行い（ともに京セラドーム大阪）、6日にWBC1次リーグの初戦となる台湾戦（東京ドーム）を迎える。
食事会を通して結束を深めることができたようで、集合ショットでは選手たちのにこやかな笑みが印象的だ。
なお、ほかのメンバーのインスタでも食事会の様子が紹介されており、吉田正尚はストーリーズで「菅野さんゴチです」と菅野智之が支払いを行ったことを明かしている。
コメント欄には「全力で応援します」「決起集会したんですね！」「ガンバレーーー楽しみです!!」「皆様怪我のないよう、最強で最高のプレイを楽しみにしています」など、たくさんのエールが寄せられている。
『第6回ワールド・ベースボール・クラシック』出場選手
■投手
宮城大弥（背番号：13）
伊藤大海（背番号：14）
大勢（背番号：15）
菊池雄星（背番号：17）
山本 由伸（背番号：18）
菅野 智之（背番号：19）
隅田知一郎（背番号：22）
金丸夢斗（背番号：24）
種市篤暉（背番号：26）
高橋宏斗（背番号：28） ※はしごだか
藤平尚真（背番号：46）
曽谷龍平（背番号：47）
北山亘基（背番号：57）
松本裕樹（背番号：66）
■捕手
若月健矢（背番号：4）
坂本誠志郎（背番号：12）
中村悠平（背番号：27）
■内野手
牧秀悟（背番号：2）
小園海斗（背番号：3）
牧原大成（背番号：5）
源田壮亮（背番号：6）
佐藤輝明（背番号：7）
岡本和真（背番号：25）
村上宗隆（背番号：55）
■外野手
近藤 健介（背番号：8）
周東佑京（背番号：20）
森下翔太（背番号：23）
吉田正尚（背番号：34）
鈴木誠也（背番号：51）
■指名打者
大谷 翔平（背番号：16）
【写真】「決起集会したんですね！」焼き肉を楽しむWBC・侍ジャパンメンバーの集合ショット
侍ジャパンは、2月27日、28日にバンテリンドーム ナゴヤで中日ドラゴンズとの壮行試合2試合を実施。3月2日にはオリックス・バファローズ、3日には阪神と試合を行い（ともに京セラドーム大阪）、6日にWBC1次リーグの初戦となる台湾戦（東京ドーム）を迎える。
なお、ほかのメンバーのインスタでも食事会の様子が紹介されており、吉田正尚はストーリーズで「菅野さんゴチです」と菅野智之が支払いを行ったことを明かしている。
コメント欄には「全力で応援します」「決起集会したんですね！」「ガンバレーーー楽しみです!!」「皆様怪我のないよう、最強で最高のプレイを楽しみにしています」など、たくさんのエールが寄せられている。
『第6回ワールド・ベースボール・クラシック』出場選手
■投手
宮城大弥（背番号：13）
伊藤大海（背番号：14）
大勢（背番号：15）
菊池雄星（背番号：17）
山本 由伸（背番号：18）
菅野 智之（背番号：19）
隅田知一郎（背番号：22）
金丸夢斗（背番号：24）
種市篤暉（背番号：26）
高橋宏斗（背番号：28） ※はしごだか
藤平尚真（背番号：46）
曽谷龍平（背番号：47）
北山亘基（背番号：57）
松本裕樹（背番号：66）
■捕手
若月健矢（背番号：4）
坂本誠志郎（背番号：12）
中村悠平（背番号：27）
■内野手
牧秀悟（背番号：2）
小園海斗（背番号：3）
牧原大成（背番号：5）
源田壮亮（背番号：6）
佐藤輝明（背番号：7）
岡本和真（背番号：25）
村上宗隆（背番号：55）
■外野手
近藤 健介（背番号：8）
周東佑京（背番号：20）
森下翔太（背番号：23）
吉田正尚（背番号：34）
鈴木誠也（背番号：51）
■指名打者
大谷 翔平（背番号：16）